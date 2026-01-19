Οι παίκτες της Σενεγάλης σήκωσαν στον ουρανό της Ραμπάτ το τρόπαιο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Μετά από έναν τελικό πραγματικό θρίλερ, με αποχωρήσεις, χαμένο πέναλτι και τελικά γκολ στην παράταση, η Σενεγάλη πήρε για δεύτερη φορά στην ιστορία της το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, νικώντας 1-0 το Μαρόκο.

Μετά την ολοκλήρωση του σπουδαίου αγώνα, οι παίκτες του Παπέ Τιο σήκωσαν στον ουρανό της Ραμπάτ το βαρύτιμο τρόπαιο, το οποίο κατέκτησαν για πρώτη φορά μετά το 2021, όταν είχαν νικήσει στα πέναλτι την Αίγυπτο. Με τους απογοητευμένους -και διοργανωτές- Μαροκινούς να παίρνουν πρώτοι τα μετάλλια του ηττημένου, οι θριαμβευτές, Σενεγαλέζοι, ανέβηκαν στο πόντιουμ και πήραν στα χέρια τους την κούπα, στέλνοντας στον έβδομο ουρανό εκατομμύρια συμπατριώτες τους. Μάλιστα, αυτή δόθηκε αρχικά στον αρχηγό Κουλιμπαλί, που δεν έπαιξε λόγω τιμωρίας, και αποφάσισε να τη δώσει στον Μανέ!