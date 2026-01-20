Ο Ράμος έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω του προσωπικού λογαριασμού στο Instagram στον Μπραΐμ Ντίαθ μετά το χαμένο πέναλτι στον τελικό του Copa Africa.

Ο Μπραΐμ Ντίαθ έγινε το κεντρικό πρόσωπο των τελευταίων ημερών μετά το χαμένο πέναλτι αλά… Πανένκα στις καθυστερήσεις του τελικού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, που στέρησε ουσιαστικά το τρόπαιο από το Μαρόκο. Η Σενεγάλη είχε προηγουμένως αποχωρήσει από το γήπεδο, υπακούοντας σε οδηγίες του προπονητή της, και επέστρεψε μετά από παρέμβαση του Σαντιό Μανέ, δημιουργώντας ένταση και ανατροπές μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Ο Ντίαθ ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι. Προσπάθησε να εκτελέσει με στυλ Πανένκα, στέλνοντας τη μπάλα ψηλά και αργά προς το κέντρο του τέρματος, αλλά ο Μεντί ήταν έτοιμος και μάζεψε τη μπάλα στα χέρια του, αφήνοντας τον Ντίαθ να δει το όνειρο του Μαρόκου να φεύγει για λίγο από τα χέρια του και τον Πάπε Γκέιγ να βρίσκει δίχτυα στο 94' στον τελικό θρίλερ.

Παρά την κριτική που δέχθηκε για την επιλογή του, ο 26χρονος μεσοεπιθετικός δεν έμεινε μόνος. Ο Σέρχιο Ράμος, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στη Ρεάλ Μαδρίτης, του έστειλε μήνυμα στήριξης μέσω Instagram: «Μόνο όσοι έχουν προσωπικότητα τολμούν να εκτελέσουν και μερικές φορές αστοχούν. Κράτα το κεφάλι σου ψηλά, αδερφέ. Το ποδόσφαιρο πάντα δίνει ευκαιρίες για εκδίκηση και μας έδωσες περισσότερα από όσα φάνηκαν σήμερα. Πάμε για το επόμενο με ακόμα περισσότερη δύναμη! Πάντα με την ομάδα μου».