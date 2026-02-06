Σε απεργία πείνας προχώρησαν 18 φίλαθλοι της Σενεγάλης, καθώς κρατούνται στο Μαρόκο και κατηγορούνται για χουλιγκανισμό στον τελικό του Copa Africa.

O τελικός του Copa Africa ανάμεσα σε Μαρόκο και Σενεγάλη άφησε πίσω του το απόλυτο χάος με συνεχείς εξελίξεις, ποινές και διαμαρτυρίες που δεν έχουν τελειωμό. Αυτή τη φορά 18 φίλαθλοι των Λιονταριών της Τεράνγκα ξεκίνησαν απεργία πείνας για να βρουν το δίκιο τους.

Όπως μεταδίδει το «RMC Sport», 18 Σενεγαλέζοι φίλαθλοι κρατούνται στο Μαρόκο λόγω χουλιγκανισμού με ζημιές σε αθλητικό εξοπλισμό και εκτόξευση αντικειμένων μετά την ολοκλήρωση του επεισοδιακού τελικού. Συγκεκριμένα οι οπαδοί ζητούν να μάθουν ακριβώς τους λόγους για τους οποίους κατηγορούνται, ενώ παραπονιούνται ότι η αστυνομία τους κατέκρινε μόνο σε αραβικά και γαλλικά, γλώσσες που δεν γνωρίζουν, παρά μόνο τη wolof, μητρική γλώσσα των Σενεγαλέζων.

Για αυτό το λόγο έστειλαν επιστολή στο δικηγόρο τους, Πατρίκ Καμπού, όπου ζητούν να ακουστεί τουλάχιστον η δική του εκδοχή: «Δεδομένου ότι μας αρνούνται το δικαίωμά μας στη δικαιοσύνη, αποφασίσαμε από σήμερα (Παρασκευή) να ξεκινήσουμε απεργία πείνας με προσευχή και περισυλλογή, μέχρι την ημέρα που η μαροκινή δικαιοσύνη θα μας δώσει την ευκαιρία να εκφραστούμε».

Αρχικά η δίκη ήταν προγραμματισμένη για τέλη Ιανουαρίου, αλλά αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος και από τις δύο πλευρές, ενώ απορρίφθηκε και το αίτημα για προσωρινή αποφυλάκιση. Η δίκη έχει αναβληθεί μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου εξαιτίας της απεργίας δικηγόρων στο Μαρόκο