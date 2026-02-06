Μαρόκο: Διαψεύδει την παραίτηση του Ρεγκραγκί
Πριν λίγες ώρες κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα κάνοντας λόγο για παραίτηση του Ρεγκραγκί από τον πάγκο της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκου. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το «FootMercato», ο 50χρονος προπονητής φέρεται να υπέβαλλε την παραίτησή του. Ωστόσο δεν άργησε να έρθει η απάντηση της Ομοσπονδίας της χώρας, που έβαλε τα πράγματα στη θέση τους.
Με επίσημη ανακοίνωση διέψευσε τα δημοσιεύματα: «Η Βασιλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Μαρόκου διαψεύδει κατηγορηματικά ό,τι έχει δημοσιευτεί σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την παραίτηση του ομοσπονδιακού τεχνικού, Ρεγκραγκί, από την εθνική ομάδα».
Η ξεκάθαρη αυτή τοποθέτηση επιβεβαιώνει τη διατήρηση του τεχνικού επιτελείου, λίγους μόλις μήνες πριν ξεκινήσει το κορυφαίο γεγονός του πλανήτη, το Μουντιάλ. Τα Λιοντάρια του Άτλαντα έφτασαν κοντά στην κατάκτηση του Copa Africa, αλλά ηττήθηκαν από τη Σενεγάλη σε έναν επεισοδιακό τελικό. O Ρεγκραγκί βρίσκεται στο τιμόνι του Μαρόκου από το 2022 και αναμένεται να είναι αυτός που θα το οδηγήσει και στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
La 𝐅𝐑𝐌𝐅 dément en expliquant qu’il n’a pas présenté sa 𝐃𝐄́𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍 ! ❌— Actu Maroc 🇲🇦 (@ActuMarocOff) February 6, 2026
Walid Regragui est 𝐓𝐎𝐔𝐉𝐎𝐔𝐑𝐒 le sélectionneur du Maroc. ✅🇲🇦 https://t.co/RDlOOpbuzT pic.twitter.com/4tCdIFQHeF
