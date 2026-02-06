Η Ομοσπονδία του Μαρόκου έβαλε τέλος στα σενάρια παραίτησης του Ρεγκραγκί από τον πάγκο των Λιονταριών του Άτλαντα, δείχνοντας την στήριξη προς το πρόσωπό του.

Πριν λίγες ώρες κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα κάνοντας λόγο για παραίτηση του Ρεγκραγκί από τον πάγκο της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκου. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το «FootMercato», ο 50χρονος προπονητής φέρεται να υπέβαλλε την παραίτησή του. Ωστόσο δεν άργησε να έρθει η απάντηση της Ομοσπονδίας της χώρας, που έβαλε τα πράγματα στη θέση τους.

Με επίσημη ανακοίνωση διέψευσε τα δημοσιεύματα: «Η Βασιλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Μαρόκου διαψεύδει κατηγορηματικά ό,τι έχει δημοσιευτεί σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την παραίτηση του ομοσπονδιακού τεχνικού, Ρεγκραγκί, από την εθνική ομάδα».

Η ξεκάθαρη αυτή τοποθέτηση επιβεβαιώνει τη διατήρηση του τεχνικού επιτελείου, λίγους μόλις μήνες πριν ξεκινήσει το κορυφαίο γεγονός του πλανήτη, το Μουντιάλ. Τα Λιοντάρια του Άτλαντα έφτασαν κοντά στην κατάκτηση του Copa Africa, αλλά ηττήθηκαν από τη Σενεγάλη σε έναν επεισοδιακό τελικό. O Ρεγκραγκί βρίσκεται στο τιμόνι του Μαρόκου από το 2022 και αναμένεται να είναι αυτός που θα το οδηγήσει και στο Παγκόσμιο Κύπελλο.