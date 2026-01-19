Ο Σαντιό Μανέ έμεινε έκπληκτος όταν είδε τον πρώην επιθετικό της ΑΕΚ και το Μαρόκου, Νόρντιν Άμραμπατ, στο flash interview του τελικού του Copa Africa.

Σε έναν από τους πιο επεισοδιακούς τελικούς κορυφαίας διοργάνωσης της ιστορίας, η Σενεγάλη λύγισε στην παράταση με 1-0 το Μαρόκο και κατέκτησε το δεύτερο Κύπελλο Εθνών Αφρικής για δεύτερη φορά μετά το 2021.

Ένα τρόπαιο που χρωστάει εν πολλοίς στον Σαντιό Μανέ, ο οποίος έπεισε τους συμπαίκτες του να επιστρέψουν στο γήπεδο και να συνεχίσουν τον αγώνα όταν εκείνοι αρνούνταν να παίξουν διαμαρτυρόμενοι για τον καταλογισμό πέναλτι υπέρ του Μαρόκου στο 90΄+8΄.

Οι Μαροκινοί τελικά έχασαν το πέναλτι και ο επίλογος γράφτηκε υπέρ της Σενεγάλης, με τον Μανέ ακολούθως να παραχωρεί δηλώσεις στο γήπεδο. Εκεί πάντως που δεν περίμενε να δει τον πρώην επιθετικό της ΑΕΚ και διεθνή με το Μαρόκο, Νορντίν Άμραμπατ!

Ο πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ έμεινε έκπληκτος με χαρακτηριστική αντίδραση όταν αντίκρισε τον παλαίμαχο εξτρέμ, ο οποίος βρέθηκε στο flash interview με μικρόφωνο στο χέρι για να κάνει τις ερωτήσεις του στον αστέρα των Σενεγαλέζων. Ακολούθησε μια ζεστή αγκαλιά μεταξύ των δυο που ξέσπασαν σε γέλια μπροστά στην κάμερα.