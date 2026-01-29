Βαρύ πρόστιμο και ποινή πέντε αγωνιστικών από την CAF, στον προπονητή της Σενεγάλης, Πάπε Τιαό για όσα διαδραματίστηκαν στον τελικό του Copa Africa κόντρα στο Μαρόκο.

Η Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF) γνωστοποίησε την ποινή στον προπονητή της Σενεγάλης, Πάπε Τιαό για το χάος που προκάλεσε στον επεισοδιακό τελικό του Copa Africa κόντρα στο Μαρόκο. Συγκεκριμένα η CAF του επέβαλλε αποκλεισμό πέντε αγωνιστικών και χρηματικό πρόστιμο ύψους 100.000 δολάρια, ενώ στην Ομοσπονδία της χώρας επιβλήθηκε πρόστιμο 615.000 δολάρια.

Η Σενεγάλη κατέκτησε το Copa Africa αλλά ο αγώνας σημαδεύτηκε από ένα πέναλτι και την απόφαση της Σενεγάλης να αποχωρήσει από το γήπεδο με προτροπή του Τιαό. Παρόλα αυτά ο Μανέ κάλεσε πίσω τους συμπαίκτες του, ώστε να συνεχιστεί το παιχνίδι και τελικά στο τέλος σήκωσαν και το τρόπαιο. Η συμπεριφορά αυτή όπως ήταν φυσικό δεν έμεινε ατιμώρητη για τον προπονητή των Λιονταριών της Τεράνγκα.

Εκτός από τον Τιαό, πρόστιμο επιβλήθηκε και σε δύο ακόμη παίκτες. Ο Ντιαγέ της Έβερτον και ο Σαρ της Κρίσταλ Πάλας, δύο ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν, ήρθαν αντιμέτωποι με ποινή δύο αγωνιστικών. Όσον αφορά το Μαρόκο, ο Χακίμι δέχθηκε ποινή δύο αγωνιστικών και ο Σαϊμπάρι με τρεις και 72.000 δολάρια πρόστιμο, ενώ το Μαρόκο θα κληθεί να πληρώσει 200.000 δολάρια.