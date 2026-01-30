Copa Africa: H CAF δικαίωσε τον διαιτητή του τελικού
Η Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF) απάλλαξε από οποιαδήποτε ευθύνη τον Ζαν Ζακ Ενταλά, διαιτητή του τελικού του Copa Africa μεταξύ Σενεγάλης και Μαρόκου. Αντιθέτως ο προπονητής των πρωταθλητών, παίκτες και οι δύο ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες ήρθαν αντιμέτωποι με ποινές και πρόστιμα.
Στον τελικό ο διαιτητής έδωσε πέναλτι υπέρ του Μαρόκου, γεγονός που προκάλεσε το απόλυτο χάος με την απόφαση του Τιαό να ζητήσει από την ομάδα του να αποχωρήσει. Εν τέλει η Σενεγάλη επέστρεψε και στέφθηκε πρωταθλήτρια, αλλά σίγουρα όσα ακολούθησαν στιγμάτισαν τον αγώνα.
O Ενταλά ήταν στα πρόσωπα που τέθηκαν υπό έρευνα για όσα έγιναν, αλλά η CAF επιβεβαίωσε τη σοβαρότητα και το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού του Κονγκολέζου διαιτητή, ο οποίος αναμένεται να διευθύνει αγώνες και στο Μουντιάλ.
🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: CAF has completely cleared Jean-Jacques Ndala, the referee of the Senegal–Morocco AFCON final. ✅🇨🇩— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 30, 2026
After reviewing the case, no fault or irregularity was found. ❌
CAF confirms the seriousness and high level of professionalism of the Congolese referee.
He… pic.twitter.com/edLc6QMadn
