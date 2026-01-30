Copa Africa: H CAF δικαίωσε τον διαιτητή του τελικού

Αγγελική Μαγκανά
referee

bet365

Ο διαιτητής του τελικού του Copa Africa είναι απαλλαγμένος από κάθε ευθύνη, όπως ανακοίνωσε η CAF, ενώ αναμένεται να δώσει το παρόν και στο Μουντιάλ.

Η Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF) απάλλαξε από οποιαδήποτε ευθύνη τον Ζαν Ζακ Ενταλά, διαιτητή του τελικού του Copa Africa μεταξύ Σενεγάλης και Μαρόκου. Αντιθέτως ο προπονητής των πρωταθλητών, παίκτες και οι δύο ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες ήρθαν αντιμέτωποι με ποινές και πρόστιμα.

Στον τελικό ο διαιτητής έδωσε πέναλτι υπέρ του Μαρόκου, γεγονός που προκάλεσε το απόλυτο χάος με την απόφαση του Τιαό να ζητήσει από την ομάδα του να αποχωρήσει. Εν τέλει η Σενεγάλη επέστρεψε και στέφθηκε πρωταθλήτρια, αλλά σίγουρα όσα ακολούθησαν στιγμάτισαν τον αγώνα.

O Ενταλά ήταν στα πρόσωπα που τέθηκαν υπό έρευνα για όσα έγιναν, αλλά η CAF επιβεβαίωσε τη σοβαρότητα και το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού του Κονγκολέζου διαιτητή, ο οποίος αναμένεται να διευθύνει αγώνες και στο Μουντιάλ.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    COPA AFRICA Τελευταία Νέα