Ο διαιτητής του τελικού του Copa Africa είναι απαλλαγμένος από κάθε ευθύνη, όπως ανακοίνωσε η CAF, ενώ αναμένεται να δώσει το παρόν και στο Μουντιάλ.

Η Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF) απάλλαξε από οποιαδήποτε ευθύνη τον Ζαν Ζακ Ενταλά, διαιτητή του τελικού του Copa Africa μεταξύ Σενεγάλης και Μαρόκου. Αντιθέτως ο προπονητής των πρωταθλητών, παίκτες και οι δύο ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες ήρθαν αντιμέτωποι με ποινές και πρόστιμα.

Στον τελικό ο διαιτητής έδωσε πέναλτι υπέρ του Μαρόκου, γεγονός που προκάλεσε το απόλυτο χάος με την απόφαση του Τιαό να ζητήσει από την ομάδα του να αποχωρήσει. Εν τέλει η Σενεγάλη επέστρεψε και στέφθηκε πρωταθλήτρια, αλλά σίγουρα όσα ακολούθησαν στιγμάτισαν τον αγώνα.

O Ενταλά ήταν στα πρόσωπα που τέθηκαν υπό έρευνα για όσα έγιναν, αλλά η CAF επιβεβαίωσε τη σοβαρότητα και το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού του Κονγκολέζου διαιτητή, ο οποίος αναμένεται να διευθύνει αγώνες και στο Μουντιάλ.