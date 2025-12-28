Το Σουδάν ελπίζει ξανά σε πρόκριση στη νοκ-άουτ φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, αφού νίκησε στην «μονομαχία» με την Ισημερινή Γουινέα (0-1).

«Ζωντανό» στο κόλπο της πρόκρισης στους «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής έμεινε το Σουδάν που κατάφερε να «λυγίσει», έστω και με αυτογκόλ, την Ισημερινή Γουινέα (0-1). Έτσι, μετά την ήττα από την Αλγερία στην πρεμιέρα, το Σουδάν σημείωσε την πρώτη του νίκη βάζοντας... φωτιά στον όμιλο.

Σε ένα ματς που η Ισημερινή Γουινέα είχε τον πρώτο λόγο και έχασε σωρεία ευκαιριών με τους Ζουνίγκα, Ομπιάνγκ και Ναμπίλ, το ποδόσφαιρο επιβεβαίωσε τον άτυπο κανόνα και τιμώρησε την πιο σπάταλη ομάδα.

Αφού στην επανάληψη, το Σουδάν ανέβασε στροφές, απείλησε στο 60' και τελικά βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα από το αυτογκόλ του Κοκό (74') μετά από στατική φάση. Το οποίο έκρινε και το τελικό σκορ αφήνοντας την Ισημερινή Γουινέα στην τελευταία θέση.

Η βαθμολογία του πέμπτου Ομίλου: