Σοκαριστική κατάρρευση τερματοφύλακα στο AFCON, σηκώθηκε και συνέχισε κανονικά! (vid)
Σοκαριστικό σκηνικό στο παιχνίδι ανάμεσα στην Ισημερινή Γουινέα και το Σουδάν στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Ο Σουδανός τερματοφύλακας Μονγκέντ Ελνέελ σε ανύποπτο χρόνο έχασε τις αισθήσεις του κατέρρευσε στο χορτάρι.
Δεν φάνηκε να του συμβαίνει κάτι, απλά περπατούσε λίγο έξω από την περιοχή και έδειξε να λιποθυμά, πέφτοντας με το κεφάλι στο χορτάρι.
Το ιατρικό τιμ του παρείχε τις πρώτες βοήθειες και οι συμπαίκτες του έτρεξαν πάνω του. Ευτυχώς απέφυγε τα χειρότερα και σηκώθηκε γρήγορα, έριξε λίγο νερό στο κεφάλι του και συνέχισε κανονικά το παιχνίδι, γνωρίζοντας την αποθέωση από όλους τους φιλάθλους.
