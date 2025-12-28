Η Μοζαμβίκη λύγισε με... δράμα την Γκαμπόν (3-2) και διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στους «16» του AFCON.

Μετά τις ήττες στην πρεμιέρα τους, το παιχνίδι ήταν... do or die και για τις δύο. Όμως αυτή που «επέζησε» ήταν η Μοζαμβική. Με δραματική νίκη επί της Γκαμπόν (3-2) πήρε το πρώτο της τρίποντο στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής και αύξησε τις ελπίδες της για πρόκριση στη φάση των «16».

Άλλωστε υπενθυμίζουμε ότι εισιτήριο για τα νοκ-άουτ του AFCON παίρνουν και οι τέσσερις καλύτεροι τρίτοι. Σε δύσκολη θέση η Γκαμπόν, που βλέπει το όνειρο να χάνεται.

Η Μοζαμβίκη πήρε γερό προβάδισμα με τα γκολ των Μπανγκάλ και Κατάμο στο 37' και στο 42', με τον Ομπαμεγιάνγκ να μειώνει στις καθστερήσεις του πρώτου μέρους. Ο Καλίλα ανέκτησε τον αέρα δύο τερμάτων για την ομάδα του στο 52' και το μόνο που μπόρεσε να κάνει η Γκαμπόν ήταν να βρει ακόμη ένα τέρμα με τον Μουσούντα στο 76'.

Η βαθμολογία του έκτου ομίλου