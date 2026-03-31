Το Κόσοβο κυνηγά μια ιστορική πρόκριση στο Μουντιάλ, με όνειρα, φόρμα και μπόνους ενός εκατομμυρίου ευρώ να ανεβάζουν την πίεση πριν από τον τελικό με την Τουρκία.

Μερικές φορές η ιστορία γράφεται εκεί που κανείς δεν την περιμένει. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αν το Κόσοβο θα καταφέρει απόψε να εξασφαλίσει την πρόκριση στο Μουντιάλ. Αν όμως συμβεί, θα μιλάμε για ένα επίτευγμα που θα μείνει στη μνήμη του ποδοσφαίρου. Κι αυτό γιατί, όποια κι αν είναι η έκβαση των υπόλοιπων προκριματικών για τις έξι τελευταίες θέσεις της τελικής φάσης σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, καμία άλλη χώρα δεν θα είναι «νεότερη» σε διεθνές επίπεδο από το Κόσοβο. Δεν έχουν συμπληρωθεί καν είκοσι χρόνια από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του, ούτε δέκα από τότε που έγινε πλήρες μέλος της UEFA και της FIFA.

Ακόμη και μέσα στην ίδια την ομάδα παραδέχονται ότι η πορεία τους ξεπέρασε τις προσδοκίες. Ο Φράνκο Φόντα, που από το 2024 βρίσκεται στον πάγκο της εθνικής Κοσόβου, εξήγησε πως το αρχικό σχέδιο ήταν η σταδιακή δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδας με στόχο το Euro 2028. «Τώρα ουσιαστικά βρισκόμαστε μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Και αυτό είναι πραγματικά υπέροχο», ανέφερε.

Το σκηνικό του τελικού των πλέι οφ για το Μουντιάλ – με το Κόσοβο να υποδέχεται στην Πρίστινα την Τουρκία για μια θέση στη φάση των ομίλων – φέρνει ξανά στο προσκήνιο την πρόσφατη ιστορία της χώρας. Οι ΗΠΑ υπήρξαν από τους βασικούς υποστηρικτές της δημιουργίας του Κοσόβου μετά τους εφιαλτικούς βομβαρδισμούς και τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, κάτι που αποτυπώνεται ακόμη και σήμερα. Στην κεντρική πεζοδρομημένη ζώνη της Πρίστινα βρίσκεται άγαλμα αφιερωμένο στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, ενώ στη χώρα λειτουργεί και η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στα Βαλκάνια.

Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία ήταν ανάμεσα στα πρώτα κράτη που αναγνώρισαν την ανεξαρτησία του Κοσόβου το 2008 και συγκαταλέγεται στις πρώτες εθνικές ομάδες που ταξίδεψαν εκεί για φιλικό αγώνα. Άλλες χώρες (από την Ευρώπη οι: Σερβία, Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρος, Σλοβακία, Ρουμανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μολδαβία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία) συνεχίζουν να απορρίπτουν αυτήν την αναγνώριση για λόγους διεθνούς δικαίου.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται και ο Ασλάνι, ο 23χρονος επιθετικός της Χόφενχαϊμ, ο οποίος απασχολεί τη διεθνή επικαιρότητα. Όχι μόνο για το γκολ που σημείωσε απέναντι στη Σλοβακία, αλλά και για το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα.

Το γεγονός ότι το όνειρο της πρώτης συμμετοχής σε μεγάλη διοργάνωση δεν φαίνεται πλέον μακρινό δεν οφείλεται μόνο στον Ασλάνι. Ποδοσφαιριστές όπως ο αρχηγός Ραχμάνι, ο Ζεγκρόβα και ο Μουρίκι δείχνουν ότι η εθνική ομάδα διαθέτει πλέον βάθος και ποιότητα. Στο ρόστερ υπάρχουν επίσης αρκετοί παίκτες που έχουν ξεχωρίσει στο γερμανικό πρωτάθλημα, όπως ο Ράσιτσα, ο Μουσλίγια και οι Ρετσμπεκιάι, Μπερίσα, Χαϊντάρι.

Αξιοσημείωτο είναι ότι αρκετοί από αυτούς είχαν τη δυνατότητα να αγωνιστούν με άλλες εθνικές ομάδες, όμως επέλεξαν να φορέσουν τη φανέλα του Κοσόβου. Όπως είχε εξηγήσει ο Ασλάνι, πίστεψαν ότι υπήρχε μια αθλητική προοπτική που τότε ίσως να μην έβλεπαν πολλοί. Και όσο η ομάδα εξελίσσεται, τόσο πιο εύκολη γίνεται για τους επόμενους η απόφαση να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους.

Αν τελικά το Κόσοβο πάρει την πρόκριση για το Μουντιάλ του 2026, αυτή η δυναμική είναι πιθανό να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Η Τουρκία θεωρείται το φαβορί, αν και η παρουσία της σε Παγκόσμια Κύπελλα είναι περιορισμένη, με μόλις δύο συμμετοχές στην ιστορία της. Από την άλλη πλευρά, το Κόσοβο διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: από τον Σεπτέμβριο του 2024 δεν έχει ηττηθεί στο γήπεδο «Fadil Vokrri» της Πρίστινα. Μπορεί να χωρά περίπου 14.000 θεατές, όμως η ατμόσφαιρα θεωρείται ιδιαίτερα πιεστική για κάθε αντίπαλο.

Για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το κίνητρο, η κυβέρνηση του Κοσόβου έχει υποσχεθεί πριμ 1.000.000 ευρώ σε όλη την ομάδα σε περίπτωση πρόκρισης, σε μια χώρα όπου ο μέσος μισθός κυμαίνεται περίπου στα 500 ευρώ. Ένα στοιχείο που δείχνει πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτή η στιγμή για το ίδιο το κράτος.