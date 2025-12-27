Ουγκάντα - Τανζανία 1-1: Χαμένες και οι δύο
Μες στο δράμα ήταν η «μάχη» ανάμεσα στην Ουγκάντα και την Τανζανία. Οι δυο τους αλληλοεξουδετερώθηκαν (1-1) και έχασαν αμφότερες μια μεγάλη ευκαιρία να πάρουν την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση για να αυξήσουν τις πιθανότητές τους για πρόκριση στους «16». Υπενθυμίζουμε άλλωστε πως στα νοκ-άουτ περνούν και οι τέσσερις καλύτεροι τρίτοι της φάσης των ομίλων.
Στο 59' οι Τανζανοί άνοιξαν το σκορ με πέναλτι του Εμσουβά και η Ουγκάντα στο 80' ισοφάρισε με τον Ικπεάζου. Στις καθυστερήσεις ο Οκέλο πέταξε στα σκουπίδα την ευκαιρία για ανατροπή από την άσπρη βούλα για την Ουγκάντα και λίγο μετά ο Μιρόσι αστόχησε σε κενή εστία για την Τανζανία, με το 1-1 να παραμένει έως το τέλος.
Η βαθμολογία του 3ου ομίλου
- Τυνησία 1 (3-1) 3
- Νιγηρία 1 (2-1) 3
- Τανζανία 2 (2-3) 1
- Ουγκάντα 2 (2-4) 1
