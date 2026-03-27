Ελλάδα - Παραγουάη: Ο Ντιέγκο Γκόμες άνοιξε το σκορ
Στο 52' η Παραγουάη άνοιξε το σκορ κόντρα στην Εθνική Ελλάδας.
Ο Ενσίσο έκανε θαυμάσια ενέργεια και κέρδισε το φάουλ στο ημικύκλιο από τον Χατζηδιάκο, ελάχιστα εκατοστά έξω από τη μεγάλη περιοχή.
Ο Ντιέγκο Γκόμες εκτέλεσε το φάουλ και με φοβερό δεξί σουτ έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία του, ανήμπορου ν' αντιδράσει, Βλαχοδήμου.
Το γκολ της Παραγουάης
Στο 59' ο Ενσίσο ταλαιπώρησε ξανά την ελληνική άμυνα κι έκανε το δεξί πλασέ, αλλά ο Βλαχοδήμος απέκρουσε εκπληκτικά σε κόρνερ.
