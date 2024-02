Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαπρίτσιο Ρομάνο, στέκεται στο έντονο ενδιαφέρον ομάδων από τη Σαουδική Αραβία για τον Γουίλιαμ Τροστ-Έκονγκ που κάνει εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Ο Γουίλιαμ Τροστ-Έκονγκ είναι αρχηγός και ηγέτης της εθνικής Νιγηρίας, η οποία μετά από έντεκα χρόνια έχει φτάσει και πάλι στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Ο Νιγηριανός στόπερ του ΠΑΟΚ με τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ομάδων από την Σαουδική Αραβία.

«Βρίσκεται με τον ΠΑΟΚ στην κορυφή της ελληνικής Super League και του ομίλου στο Europe Conference League, είναι πολύ χαρούμενος εκεί — αλλά το ενδιαφέρον της Σαουδικής Αραβίας θα είναι έντονο το καλοκαίρι», αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο σχολιάζοντας τις πληροφορίες για ενδιαφέρον συλλόγων από τη Σαουδική Αραβία λόγω των εντυπωσιακών του εμφανίσεων στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Ο Γουίλιαμ Τροστ-Έκονγκ αποκτήθηκε το καλοκαίρι από τον ΠΑΟΚ και το συμβόλαιό του λήγει τον Ιούνιο του 2026.

