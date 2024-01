O Μοχάμεντ Σαλάχ τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της Αιγύπτου με την Γκάνα και επέστρεψε στο Λίβερπουλ όπου θα κάνει τη θεραπεία του.

Ίσως το Copa Africa να τελείωσε για τον Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο ηγέτης της Αιγύπτου υπέστη μυϊκό τραυματισμό στην πλάτη στην αναμέτρηση με την Γκάνα για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων και όπως είχε ενημερώσει η Ομοσπονδία δεν θα ήταν έτοιμος τόσο για το τελευταίο ματς των ομίλων όσο και για το νοκ άουτ για τη φάση των «16».

O 31χρονος επέστρεψε στο Μέρσεϊσαϊντ ώστε να κάνει τη θεραπεία του με το επιτελείο της Λίβερπουλ και όπως τόνισε ο Γιούργκεν Κλοπ ο Αιγύπτιος θα επιστρέψει στην Ακτή Ελεφαντοστού μόνο αν οι Φαραώ φτάσουν στον τελικό του κορυφαίου τουρνουά του αφρικανικού ποδοσφαίρου.

«Αν είναι έτοιμος πριν τον τελικό, τότε πιθανότατα θα επιστρέψει στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής», ανέφερε ο κόουτς της Λίβερπουλ μετά το ματς με την Μπόρνμουθ.

