Την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα του Μαρόκο ανακοίνωσε ο Χακίμ Ζίγιεχ, ο οποίος ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να αγωνιστεί ξανά με το εθνόσημο στο στήθος.

Τίτλοι τέλους για τον Χακίμ Ζίγιεχ από την εθνική ομάδα του Μαρόκο! Η σχέση του με τον τεχνικό των Αφρικανών, Βαχίντ Χαλίλχοτζιτς, φαίνεται πως έφτασε στο... απροχώρητο, με τον μεσοεπιθετικό της Τσέλσι να ανακοινώνει πως δεν πρόκειται να αγωνιστεί ξανά με το εθνόσημο στο στήθος. Κάτι δηλαδή που είχε να συμβεί από το καλοκαίρι του 2021, καθώς έκτοτε ο 28χρονος έχει τεθεί εκτός ομάδας με απόφαση του ομοσπονδιακού τεχνικού.

Κι αν ληφθούν υπόψη τα λόγια του ίδιου Χαλίλχοτζιτς για... ισόβιο αποκλεισμό του Ζίγιεχ από την εθνική ομάδα, τα γεγονότα συνηγορούσαν εδώ και καιρό για οριστικό αδιέξοδο. Μετά το φινάλε του Copa Africa πάντως, ο Μαροκινός θέλησε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και από τη δική του θέση, τονίζοντας πως δεν έχει κανέναν απολύτως σκοπό να επιστρέψει στην εθνική ομάδα.

«Δεν θα επιστρέψω στην εθνική ομάδα, αυτή είναι η τελική μου απόφαση. Είμαι αφοσιωμένος στις υποχρεώσεις μου με το κλαμπ. Ήταν μια απόφαση που πήρε ο προπονητής και πρέπει να το σεβαστώ. Αλλά αν συνδυάζεται με τόσα ψέματα για μένα πλέον είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα επιστρέψω» ήταν τα λόγια του.

Κάπως έτσι, ο κύκλος του 26χρονου με τα Λιοντάρια του Άτλαντα κλείνει οριστικά έπειτα από μια επταετία κοινής πορείας, με τον άσο της Τσέλσι να καταγράφει μέσα σε αυτό το διάστημα 40 συμμετοχές με συγκομιδή 17 γκολ και 10 ασίστ.

Hakim Ziyech has told @ADSportsTV that he will not return to the Moroccan 🇲🇦 national team and that decision is final.



The Chelsea midfielder fell out with the Atlas Lions head coach Vahid Halilhodzic and was left out of the squad for the #AFCON2021.pic.twitter.com/nfD081X569