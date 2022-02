Ο Μοχάμεντ Καμαρά που έβαλε τα κλάματα όταν αναδείχθηκε MVP για την εθνική της Σιέρα Λεόνε στο Copa Africa, αποφάσισε να κάνει κάτι καλό για το χωριό του και πλέον τον έχουν σαν ήρωα!

Ο τερματοφύλακας του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της πατρίδας του ήταν... αποκάλυψη στο φετινό Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Έχοντας ανεβάσει κατακόρυφα τις μετοχές του μετά και τα όσα είχε κάνει στο παιχνίδι με την Αλγερία και τις σωτήριες επεμβάσεις που είχε πραγματοποιήσει, ο Καμαρά αποφάσισε να προσφέρει στο χωριό του. Εξαργύρωσε με τον καλύτερο τρόπο τα χρήματα που έλαβε από την παρουσία της Σιέρα Λεόνε στο Copa Africa.

Ο 22χρονος πρόσφερε σημαντικά αγαθά στους συγχωριανούς του, που πλέον τον λατρεύουν και τον θεωρούν σχεδόν... ευεργέτη τους!

