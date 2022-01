Ο Σαντιό Μανέ μετά από μια σοκαριστική σύγκρουση με τον τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρωτηρίου, σκόραρε ένα εντυπωσιακό αλλά και κρίσιμο γκολ για τη Σενεγάλη.

Ο Σαντιό Μανέ ήταν ο ήρωας της Σενεγάλης, καθώς λίγο μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του έβαλε μια γκολάρα στο Πράσινο Ακρωτήρι και άνοιξε τον δρόμο για την πρόκριση της ομάδας του στα προημιτελικά του Copa Africa. Ο σταρ της Λίβερπουλ στο 54' συγκρούστηκε άσχημα κεφάλι με κεφάλι με τον τερματοφύλακα της ομάδας του Γκάρι Ροντρίγκεζ του Ολυμπιακού, Βοζίνια, ο οποίος αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα και άφησε την ομάδα του με εννέα παίκτες, καθώς στο 21' είχε πάρει την άγουσα για τα αποδυτήρια και ο Αντράντε.

Ο Σενεγαλέζος εξτρέμ συνέχισε να αγωνίζεται και στο 63' άνοιξε το σκορ με ένα φανταστικό πλασέ από το δεύτερο δοκάρι μετά από εκτέλεση κόρνερ. Μετά τoν έλεγχο του VAR το γκολ μέτρησε στο 68', ενώ δύο λεπτά αργότερα (70') ο Μανέ δεν μπόρεσε να συνεχίσει και εν τέλει έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 70'

54'—Sadio Mané suffers a heavy head collision with Cape Verde keeper

63'—Scores a great goal to give Senegal the lead

70'—Unable to continue and taken off after the head collision



Hope he's OK 🙏 pic.twitter.com/pXK8IQIicl