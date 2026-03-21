Viral έχουν γίνει κάποια «λόγια» του Ασχράφ Χακίμι, σχετικά με την απονομή του φετινού Κόπα Άφρικα στο Μαρόκο, ατάκες που μάλλον όμως είναι... fake news.

Τον γύρο του κόσμου κάνουν τις τελευταίες ώρες κάποια λόγια που φέρεται να είπε ο αστέρας του Μαρόκου και της Παρί Σεν Ζερμέν, Ασχράφ Χακίμι, ως σχόλιο για την απόφαση της Αφρικανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να αφαιρέσει τον τίτλο του πρωταθλητή της Ηπείρου από τη Σενεγάλη, σχεδόν δυο μήνες μετά τον επεισοδιακό εκείνο τελικό.

Στο X εμφανίστηκε ένας... λόγος του 27χρονου δεξιού φουλ-μπακ, που «υποτίθεται» πως αρνήθηκε τον τίτλο του πρωταθλητή του Κόπα Άφρικα και προέτρεψε τους συμπαίκτες του, μεταξύ των οποίων και τον Αγιούμπ Ελ Καμπί, να πράξουν το ίδιο.

«Η μαμά μου μού είπε να απορρίψω το τρόπαιο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Απορρίπτω επίσημα το τρόπαιο και ελπίζω οι συμπαίκτες μου να κάνουν το ίδιο. Είχαμε την ευκαιρία να το κερδίσουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, μερικές φορές κερδίζεις και μερικές φορές χάνεις.

Η Σενεγάλη μας νίκησε δίκαια και άξιζε τη νίκη. Θα είναι άδικο να τους χαλάσουμε τη χαρά μετά τη σκληρή δουλειά που κατέβαλαν. Σέβομαι την απόφαση της CAF, αλλά απορρίπτω επίσημα το τρόπαιο. Δεν κέρδισα το AFCON του 2025. Συγχαρητήρια στη Σενεγάλη για άλλη μια φορά.»

Ωστόσο, η αλήθεια είναι πως τα παραπάνω λόγια δεν επιβεβαιώνονται από τον ίδιο, ή κάποιο από τα λεγόμενα «μεγάλα» και έγκριτα μέσα του πλανήτη. Οι συγκεκριμένες ατάκες φαίνεται να «γεννήθηκαν» από μη επαληθευμένους λογαριασμούς του πρώην Twitter, και το γεγονός ότι ο Χακίμι υποθετικά συγχαίρει τη Σενεγάλη και αρνείται το τρόπαιο, δηλαδή λόγια με επίκληση στο συναίσθημα, δεν άργησαν να τις κάνουν viral.