Κόπα Άφρικα: Προς... fake news η «περίφημη» άρνηση του Χακίμι για τον τίτλο
Τον γύρο του κόσμου κάνουν τις τελευταίες ώρες κάποια λόγια που φέρεται να είπε ο αστέρας του Μαρόκου και της Παρί Σεν Ζερμέν, Ασχράφ Χακίμι, ως σχόλιο για την απόφαση της Αφρικανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να αφαιρέσει τον τίτλο του πρωταθλητή της Ηπείρου από τη Σενεγάλη, σχεδόν δυο μήνες μετά τον επεισοδιακό εκείνο τελικό.
Στο X εμφανίστηκε ένας... λόγος του 27χρονου δεξιού φουλ-μπακ, που «υποτίθεται» πως αρνήθηκε τον τίτλο του πρωταθλητή του Κόπα Άφρικα και προέτρεψε τους συμπαίκτες του, μεταξύ των οποίων και τον Αγιούμπ Ελ Καμπί, να πράξουν το ίδιο.
«Η μαμά μου μού είπε να απορρίψω το τρόπαιο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Απορρίπτω επίσημα το τρόπαιο και ελπίζω οι συμπαίκτες μου να κάνουν το ίδιο. Είχαμε την ευκαιρία να το κερδίσουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, μερικές φορές κερδίζεις και μερικές φορές χάνεις.
Η Σενεγάλη μας νίκησε δίκαια και άξιζε τη νίκη. Θα είναι άδικο να τους χαλάσουμε τη χαρά μετά τη σκληρή δουλειά που κατέβαλαν. Σέβομαι την απόφαση της CAF, αλλά απορρίπτω επίσημα το τρόπαιο. Δεν κέρδισα το AFCON του 2025. Συγχαρητήρια στη Σενεγάλη για άλλη μια φορά.»
Ωστόσο, η αλήθεια είναι πως τα παραπάνω λόγια δεν επιβεβαιώνονται από τον ίδιο, ή κάποιο από τα λεγόμενα «μεγάλα» και έγκριτα μέσα του πλανήτη. Οι συγκεκριμένες ατάκες φαίνεται να «γεννήθηκαν» από μη επαληθευμένους λογαριασμούς του πρώην Twitter, και το γεγονός ότι ο Χακίμι υποθετικά συγχαίρει τη Σενεγάλη και αρνείται το τρόπαιο, δηλαδή λόγια με επίκληση στο συναίσθημα, δεν άργησαν να τις κάνουν viral.
Contrairement à certaines 𝗥𝗨𝗠𝗘𝗨𝗥𝗦, Hakimi n’a jamais refusé le trophée. Le Maroc n’a pas encore célébré 𝗦𝗢𝗡 𝗦𝗔𝗖𝗥𝗘. 🇲🇦🏆— FRMF Xtra (@FRMFXtra) March 21, 2026
Dès que la FRMF communiquera officiellement, tous les joueurs le partageront sur leurs réseaux sociaux. 📲 pic.twitter.com/wWS3PlXaEw
