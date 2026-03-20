Σενεγάλη: Σε στρατιωτική βάση το τρόπαιο του Copa Africa (vid)
Αποσβολωμένος παραμένει ο ποδοσφαιρικής πλανήτης μετά την πρωτοφανή απόφαση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αφρικής (CAF), η οποία περίπου δυο μήνες μετά τον τελικό του Copa Africa και την επικράτηση της Σενεγάλης, κατοχύρωσε τελικά το Μαρόκο ως νικητή στα χαρτιά!
Οι Σενεγαλέζοι φυσικά δεν αποδέχθηκαν αυτή την εξέλιξη και ενημέρωσαν πως θα προσφύγουν στο CAS για να ανατρέψουν την απόφαση της Ομοσπονδίας, όμως δεν έμειναν εκεί.
Η Σενεγάλη θεωρεί κατοχή της πλέον το τρόπαιο και φρόντισε να το καταστήσει σαφές μέσα από βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, όπου ο προπονητής της εθνικής ομάδας, Παπέ Τιαό, ποζάρει με το τρόπαιο στα χέρια του σε στρατιωτική βάση, ενώ γύρω του δεκάδες στρατιώτες προσπαθούν να αγγίξουν τη χρυσή κούπα.
Το σχετικό στιγμιότυπο δεν άργησε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με πολλούς να αστειεύονται πως η Σενεγάλη δεν προτίθεται να παραδώσει τα... όπλα για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Σε κάθε περίπτωση πάντως φαίνεται πως ο τίτλος της κορυφαίας ομάδας της ηπείρου θα κριθεί στις δικαστικές αίθουσες, αντί για εκεί που θα έπρεπε: στον αγωνιστικό χώρο.
🇸🇳 Senegal coach Pape Thiaw has taken the AFCON trophy to a military base today.— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) March 19, 2026
It's now secure in a facility under armed guard.
A clear message to the Confederation of African Football (CAF) that they aren't giving this up.pic.twitter.com/4HDSKP8wQE
