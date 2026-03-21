Μπάχαλο στην Αφρική με το Copa Africa, καθώς πλέον η Γουινέα ζητάει από την CAF το Κύπελλο Εθνών Αφρικής του 1976 που έχασε απέναντι στο... Μαρόκο.

Η αμφιλεγόμενη απόφαση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αφρικής να στερήσει τον τίτλο του Copa Africa από την Σενεγάλη και να τον απονείμει στο Μαρόκο δυο μήνες μετά τον μεταξύ τους τελικό φαίνεται πως άνοιξε το κουτί της Πανδώρας στην αφρικανική ήπειρο.

Πλέον άλλωστε υπάρχει δεδικασμένο, το οποίο θέλει να εκμεταλλευτεί η Γουινέα ώστε να πάρει πίσω το τρόπαιο που έχασε το 1976 κόντρα στο.... Μαρόκο! Σε μια απίστευτη τροπή των εξελίξεων, οι Αφρικανοί ανοίγουν ένα παλιό κεφάλαιο που έμοιαζε να έχει κλείσει οριστικά, όμως η απόφαση της CAF για το Σενεγάλη - Μαρόκο αλλάζει τα δεδομένα.

Για να καταλάβουμε όμως καλύτερα τι έχει συμβεί, πρέπει να ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο. Πίσω στο 1976 και στην αναμέτρηση της Γουινέας με το Μαρόκο είχε συμβεί ένα αντίστοιχο σκηνικό με όσα διαδραματίστηκαν στον φετινό τελικό της αφρικανικής διοργάνωσης.

Μέχρι το 83΄ του αγώνα η Γουινέα προηγούνταν με 1-0 και βάδιζε προς την κατάκτηση του Copa Africa, όμως σε εκείνο το σημείο ο αγώνας διακόπηκε με ευθύνη των Μαροκινών, οι οποίοι αποχώρησαν προσωρινά από το γήπεδο διαμαρτυρόμενοι για ορισμένες αποφάσεις του διαιτητή. Τελικά επέστρεψαν λίγο αργότερα και στο 86΄κατάφεραν να ισοφαρίσουν με το τελικό 1-1, ένα σκορ που τους έστεψε πρωταθλητές Αφρικής!

Τότε άλλωστε στο φορμάτ του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής δεν υπήρχαν νοκ-άουτ, αλλά ένα γκρουπ τεσσάρων ομάδων όπου ο πρώτος κατακτούσε και τη μεγάλη κούπα. Πενήντα χρόνια αργότερα λοιπόν η Γουινέα ανοίγει ξανά τον φάκελο του 1976, υποστηρίζοντας πως εφόσον η Σενεγάλη τιμωρήθηκε για την προσωρινή αποχώρηση των ποδοσφαιριστών της από το χορτάρι, το ίδιο θα έπρεπε να συμβεί και στο Μαρόκο.

«Δώστε μας πίσω το Κύπελλο Εθνών Αφρικής του 1976» τονίζει στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία, η οποία προσθέτει πως η υπόθεση πρέπει να επανεξεταστεί κάτω από τους κανονισμούς του 2026.