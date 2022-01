Στην Αγγλία αναμένεται να επιστρέψει εντός των επόμενων ημερών ο Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, για περαιτέρω εξετάσεις στην καρδιά του.

Ο Γκαμπονέζος στράικερ της Άρσεναλ δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στο Copa Africa με την εθνική του ομάδα, αφού βρέθηκε θετικός στον Covid-19 στις 6 Ιανουαρίου.

Η επιστροφή του θα γινόταν στον αγώνα με την Γκάνα, αλλά τελικά δεν έγινε λόγω κάποιων μικρών προβλημάτων στην καρδιά, που τα απεκόμισε έχοντας νοσήσει από κορονοϊό το τελευταίο διάστημα.

Ο προπονητής της Γκαμπόν, Πατρίς Νεβέου, επιβεβαίωσε ο 32χρονος επιθετικός θα εγκαταλείψει το Copa Africa και θα επιστρέψει στην Άρσεναλ προκειμένου να πραγματοποιήσει περαιτέρω εξετάσεις για την κατάσταση της υγείας του.

«Από χθες, πάρθηκε η απόφαση να τον στείλουμε πίσω στην Άρσεναλ», είπε ο Νεβέου στο GOAL, αναφερόμενος στον Ομπαμεγιάνγκ. «Δεν μπορούμε να κρίνουμε την κατάσταση της υγείας του εδώ (στο Καμερούν) και δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε την παθολογία του Covid εδώ. Είναι σημαντικό να επιστρέψει ο Πιερ στην Άρσεναλ».

Pierre-Emerick Aubameyang is leaving Afcon to return to Arsenal to have his health assessed.



Aubameyang has not featured for Gabon due to suspected heart issues, having only recently recovered from Covid-19. pic.twitter.com/RbHqmLeV5Q