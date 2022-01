Ο Μούσα Μπάροου λύτρωσε τη Γκάμπια με εύστοχο πέναλτι στο 90' για το 1-1 κόντρα στο Μάλι και με τέσσερις βαθμούς οι δύο ομάδες απέχουν μια «ανάσα» από την πρόκριση στους «16».

Ήρθε για να... μείνει στο Copa Africa η Γκάμπια. Στην παρθενική τους συμμετοχή στα τελικά του θεσμού και μετά τη νίκη της πρεμιέρας κόντρα στη Μαυριτανία, οι «Σκορπιοί» πήραν ηρωϊκό βαθμό απέναντι στο Μάλι (1-1) και κάνουν όνειρα για τα νοκ-άουτ, όπου έχουν σχεδόν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους.

Οι Αετοί του Μάλι είχαν τον έλεγχο, η Γκάμπια, όμως, ήταν εκείνη με τις μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο μέρος. Δύο δοκάρια, το ένα από τον Μούσα Μπάροου έπειτα από υπέροχο σόλο στο 22', το δεύτερο με φανταστική εκτέλεση φάουλ του Τζάλοου αλά... Ρομπέρτο Κάρλος που τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι (38').

this guy is a R.Carlos brother playing for The Gambia.. pic.twitter.com/0FgTCaDxpe