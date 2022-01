Απίστευτο κι όμως αληθινό! Ενώ ο ρέφερι έχει σφυρίξει τη λήξη του Τυνησία - Μάλι, κλιμάκιο της CAF ενημέρωσε για συνέχεια της αναμέτρησης.

Τα «ευτράπελα» συνεχίζονται στο Τυνησία - Μάλι! Μετά την πρόωρη λήξη του αγώνα λόγω της πρωτοφανούς απόφασης του ρέφερι να σφυρίξει για τελευταία φορά στο 85', οι αρμόδιοι της CAF εισέβαλαν στην συνέντευξη Τύπου του προπονητή των φιλοξενούμενων, Μοχάμεντ Μαγακσούμπα, και ανακοίνωσαν πως η αναμέτρηση αναμένεται να συνεχιστεί κανονικά!

Πλέον οι εξελίξεις έχουν πάρει διαστάσεις κανονικής... φαρσοκωμωδίας, με την διοργανώτρια αρχή του Copa Africa να βγάζει στην σέντρα τον Τζάνι Σικάζουε, την ίδια ώρα που αμφότερες οι αποστολές ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν στα λεωφορεία. Ακόμα και οι περισσότεροι οπαδοί είχαν αποχωρήσει από τις εξέδρες και όσοι έμειναν ενημερώθηκαν από τα μεγάφωνα πως τα τελευταία λεπτά πρόκειται να διεξαχθούν κανονικά.

Η Τυνησία πάντως από την πλευρά της αρνείται να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο και το Μάλι διεκδικεί τη νίκη στα χαρτιά!

Mali coach Mohamed Magassouba's press conference has just been interrupted



CAF officials barged in and are saying that the match will be re-started to play out the final three minutes



The coach is beside himself