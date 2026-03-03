Ερασιτέχνης Άρης: «Οργή για την αντιμετώπιση της ομάδας»

Ο Ερασιτέχνης Άρης εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή την διαιτησία στο παιχνίδι με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό και ενόψει της συνέχειας.

Η ανακοίνωση του ΑΣ (Ερασιτέχνη) Άρη μετά και τα σοβαρά παράπονα της ομάδας της Θεσσαλονίκης για την διαιτησία του αγώνα με τον Παναθηναϊκό:

Η διοίκηση του Α.Σ. ΑΡΗΣ, με αφορμή τις πρόσφατες σκανδαλώδεις διαιτητικές αποφάσεις στον αγώνα της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΑΡΗ με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαϊδης», θέλει να εκφράσει την οργή και την απογοήτευσή της για την αντιμετώπιση της ομάδας.

Για μία ακόμα φορά γίναμε μάρτυρες μίας άνισης διαιτητικής διαχείρισης και αποφάσεων που προκαλούν τη λογική και εξοργίζουν το κοινό περί δικαίου αίσθημα.

Παρακολουθούμε συντεταγμένα τις εξελίξεις, που προκαλούν ανησυχία και απαιτούμε το αυτονόητο: ισότιμη αντιμετώπιση χωρίς εισαγωγικά και παρενθέσεις.