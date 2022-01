Οι συμπαίκτες στην εθνική Γαμπόν Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ και Μάριο Λεμινά παρευρέθηκαν σε πάρτι λίγο πριν τη σέντρα του Copa Africa και λίγες ώρες ώρες μετά βγήκαν θετικοί στον κορονοϊό.

Ο Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ περνάει μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της καριέρας του. Ο Μικέλ Αρτέρα «καθαίρεσε» τον διεθνή επιθετικό από τον ρόλο του αρχηγού της Άρσεναλ και τον έθεσε εκτός πλάνων, με τον Γκαμπονέζο να τον... δικαιώνει λίγες εβδομάδες αργότερα.

Ο Ομπαμεγιάνγκ έδειξε για ακόμα μια φορά απειθαρχία, καθώς τέσσερις μέρες πριν από την έναρξη του Copa Aftica πήγε σε πάρτι μαζί με τον συμπαίκτη του στην εθνική, Μάριο Λεμινά , με τους δυο ποδοσφαιριστές να βγαίνουν θετικοί στον κορονοϊό κατά την άφιξή τους στο Καμερούν.

Mario Lemina & Pierre Emerick Aubameyang videoed partying in Dubai 4 days before AFCON begins, seemingly without a care for COVID-19. Both have now tested positive for the virus. (🎥 @Stockton928) pic.twitter.com/V4xA1W7uqo