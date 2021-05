Τούχελ: «Η Σίτι είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη» (vid)

Ο Γερμανός τεχνικός της Τσέλσι μίλησε για τα δύο επικείμενα παιχνίδια με τη Μάντσεστερ Σίτι, τόσο για το πρωτάθλημα, όσο και για τον τελικό του Champions League. Ο Τούχελ τόνισε πως αυτή τη στιγμή η ομάδα του Γκουαρδιόλα είναι η κορυφαία ομάδα της Ευρώπης και πως υπάρχει μεγάλη διαφορά με τους «μπλε».

«Όταν παίζεις εναντίον του Πεπ (σ.σ. Γκουαρντιόλα), ξέρεις ότι έχει φτάσει η ώρα για το δυσκολότερο παιχνίδι, γιατί είναι ο προπονητής της καλύτερης ομάδας στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Είναι το σημείο αναφοράς για το πρωτάθλημα, είναι μεγάλη η διαφορά, αλλά, όπως κάναμε στον ημιτελικό του κυπέλλου, εξαρτάται από εμάς να μειώσουμε αυτή τη διαφορά για 90 λεπτά και το ίδιο θα κάνουμε και στον τελικό», ανέφερε χαρακτηριστικά ενώ στη συνέχεια ο Τούχελ μίλησε τη φημολογία περί μεταφοράς του τελικού του Champions League στην Αγγλία.

«Δεν ήξερα ότι υπάρχει συζήτηση γι’ αυτό. Εγώ θα παίξω όπου γίνει το παιχνίδι, τα πάντα αλλάζουν γρήγορα αυτές τις ημέρες. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους ανθρώπους της Τσέλσι και σε εκείνους που παίρνουν τις αποφάσεις. Προς το παρόν, προετοιμάζομαι για τον τελικό στην Κωνσταντινούπολη».

