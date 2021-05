Ο Πέρεθ αποφασίζει για το μέλλον του Αζάρ στη Ρεάλ (vid)

Ο Βέλγος μεσοεπιθετικός δεν κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα του και σαν να μην έφθανε αυτό, μετά το τέλος του αγώνα συνομιλούσε... χαμογελαστός με τους πρώην συμπαίκτες του. Μετά από αυτό ο ισχυρός άνδρας των «μερένγκες», Φλορεντίνο Πέρεθ αναμένεται να πάρει αποφάσεις σχετικά με το μέλλον του Εντέν Αζάρ στον σύλλογο.

Ο 30χρονος άσος δεσμεύεται μέχρι το 2024 στο «Μπερναμπέου» αλλά σύμφωνα με το «El Chiringuito» θα μπορούσε το προσεχές καλοκαίρι να δει την πόρτα της εξόδου. Μπορεί το καλοκαίρι του 2019 να πήγε στη Ρεάλ για να εκπληρώσει ένα μεγάλο του όνειρο, όμως, έχει σκοράρει μόλις τέσσερις φορές σε 40 συμμετοχές.

Εκτός όμως από τις τραγικές εμφανίσεις του ο Αζάρ έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά από τραυματισμούς και στην Ρεάλ δεν επιθυμούν να χρυσοπληρώνουν έναν παίκτη, ο οποίος στο μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν βρίσκεται στα «πιτς».

Sure that post-match Hazard image won’t be a big deal in Madr ... ah pic.twitter.com/e5pJih2RiX

— James Dart (@James_Dart) May 6, 2021