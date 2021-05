Ο Τούχελ κάνει πράξη την υπόσχεση για μια ανίκητη Τσέλσι! (pics & vids)

Η Τσέλσι για πρώτη φορά από το 2012 θα διεκδικήσει το τρόπαιο του Champions League και για πρώτη φορά από το 2019 θα παίξει σε ευρωπαϊκό τελικό, αφού, πριν από μια διετία, ξανά σε αγγλικό «εμφύλιο» στο Μπακού, είχε θριαμβεύσει απέναντι στην Άρσεναλ για να πάρει το Europa League.

Ο Τόμας Τούχελ κατάφερε να πάρει στα χέρια του μια ομάδα που υπό άλλες συνθήκες έδειχνε να δίνει τεράστια μάχη για να μπει στην 10άδα της Premier League και τώρα πορεύεται εκ του ασφαλούς για την 4άδα, βρίσκεται στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας και φυσικά θα δώσει το «παρών» στη μεγάλη γιορτή της Πόλης στις 29 του μηνός απέναντι στην Μάντσεστερ Σίτι.

Let the celebrations commence! What a night at the Bridge! Chelsea the worthy winners over both legs What an impact Thomas Tuchel is having pic.twitter.com/IeFSd86yfw — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 5, 2021

Μετέτρεψε την πίκρα σε κίνητρο και... σαρώνει

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 2020, ο Τόμας Τούχελ ενημερώθηκε από την Παρί Σεν Ζερμέν πως η συνεργασία τους δεν θα συνεχιστεί, με τους Παριζιάνους να του κάνουν δώρο... πίκρα και απόλυση τις Άγιες εκείνες μέρες. Στη θέση του ανέλαβε ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ο οποίος έπεσε πάνω στην Μάντσεστερ Σίτι και οι «πολίτες» έστειλαν τους Πρωταθλητές Γαλλίας πίσω στην πόλη του Φωτός για να συνεχίσουν εκείνοι μέχρι και τον τελικό του φετινού Champions League.

Τώρα, αυτή την πίκρα που γεύτηκε ο Τόμας Τούχελ έχει καταφέρει να την κάνει κίνητρο για σκληρή δουλειά και μεγάλες επιτυχίες στο πιο απαιτητικό πρωτάθλημα του κόσμου και φυσικά στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Ανέλαβε την Τσέλσι σε πολύ δύσκολη κατάσταση με τον Φρανκ Λάμπαρντ να μην πετυχαίνει αυτό που θα ήθελε κατά τη διάρκεια της δεύτερης σεζόν της θητείας του στον πάγκο και ο Γερμανός που ήταν σε αναζήτηση εργασίας, άρεσε στον Αμπράμοβιτς.

Άλλωστε, ο Ρώσος μεγιστάνας ήθελε κάποιον να καταφέρει να ... ξυπνήσει τους Βέρνερ και Χάβερτς, με τον νυν προπονητή των «μπλε» να ανεβάζει ολόκληρη την ομάδα! Μέσα σε πέντε μήνες, είτε κάποιοι το περίμεναν είτε όχι, ο Τούχελ έκανε την Τσέλσι ένα σύνολο ικανό να κατακτήσει την κορυφή της Ευρώπης...

Thomas Tuchel said this when he joined Chelsea in January. Fair to say he's done it already. pic.twitter.com/mfoApiix38 — ESPN UK (@ESPNUK) May 5, 2021

Αλύγιστος απέναντι σε τοπ προπονητές

Μέσα σε αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα που βρίσκεται στο αγγλικό κλαμπ, ο Γερμανός κόουτς τα έβαλε με ορισμένους από τους κορυφαίους προπονητές της Ευρώπης. Μέτρησε τις δυνάμεις του και παρά το γεγονός πως για κάποιον άλλον αυτό θα μπορούσε να είναι... ένας μεγάλος και μακρύς δρόμος γεμάτος δυσκολίες, ο Τούχελ κατάφερε να κάνει την Παρί ίσως να μετανιώνει και τον Ρομάν Αμπράμοβιτς να τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση.

Σε αυτούς τους πέντε μήνες της παρουσίας του στην Τσέλσι και το «Στάμφορντ Μπριτζ», ο Τούχελ έχει αντιμετωπίσει τους Ζιντάν (1-1 εκτός, 2-0 εντός), Γκουαρδιόλα (1-0 εντός), Κλοπ (1-0 εκτός), Μουρίνιο (1-0 εκτός έδρας), Σόλσκιερ (0-0 εντός), Αντσελότι (2-0 εντός), Μπιέλσα (0-0 εκτός) και φυσικά τον Ντιέγκο Σιμεόνε (1-0 εκτός, 2-0 εντός).

Διακρίνετε κάτι αξιοσημείωτο σε όλες αυτές τις αναμετρήσεις και τις μεγάλες κόντρες με τους υπόλοιπους τοπ συναδέλφους του; Η Τσέλσι του Τόμας Τούχελ έχει δεχθεί γκολ μονάχα από την Ρεάλ σε όλα αυτά τα ματς! Τα clean sheets είναι μια μεγάλη ιστορία για τους φετινούς «μπλε» με τον εκπληκτικό Εντουάρντ Μεντί στα γκολπόστ και φυσικά αποτελεί κύριο παράγοντα της διαδρομής που κάνει η ομάδα της πρωτεύουσας.

"It was worth it, every single day so far" Thomas Tuchel on the personal sacrifices of leaving his family to work away at Chelsea https://t.co/Uji3yxPRB5 pic.twitter.com/aWWhIHpoGd — Hayters TV (@HaytersTV) May 5, 2021

Αφεντικό με την Ρεάλ, πρώτος σε διαδοχικούς τελικούς με διαφορετικές ομάδες

Το 2020 στο Final-8 της Λισαβόνας, σε μια ιδιαίτερη κατάσταση για το Champions League και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο λόγω της πανδημίας που ξέσπασε και την οποία σε πρώτο βαθμό ουδείς ήξερε πως ν' αντιμετωπίσει, η Παρί Σεν Ζερμέν του Τόμας Τούχελ κατάφερε να φτάσει στον μεγάλο τελικό. Εκεί, όμως, ηττήθηκε από την υπερηχητική Μπάγερν Μονάχου του Χάνζι Φλικ.

Φέτος, ο Τούχελ είδε την πρώην ομάδα του να μην τα καταφέρνει στους ημιτελικούς απέναντι στην πολύ ανώτερη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ, εκείνος οδήγησε την Τσέλσι στον τελικό της 29ης Μαΐου στην Πόλη, με εκπληκτικές εμφανίσεις στα δύο παιχνίδια με την Ρεάλ Μαδρίτης. Κάπως έτσι, ο Γερμανός έγινε ο πρώτος προπονητής που φτάνει σε δύο διαδοχικούς τελικούς του Champions League με δύο διαφορετικές ομάδες! Από το πουθενά, μια τρομερή ατομική διάκριση για τον κόουτς των «μπλε»...

Παράλληλα, με αυτά τα δυο νέα ραντεβού με την Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίστηκε και η τρομερή του επίδοση κόντρα στους «μερένγκες», από τους οποίους έχει μείνει αήττητος όσες φορές τους έχει βρει στο δρόμο του στο Champions League! Έπειτα από έξι αναμετρήσεις με την ομάδα της Μαδρίτης, ο Τόμας Τούχελ έχει να επιδείξει τέσσερις ισοπαλίες και δύο νίκες, με την πιο πρόσφατη να είναι και τρομερά γλυκιά λόγω της πρόκρισης στο ματς όπου η ομάδα του θα διεκδικήσει το λαμπερό τρόπαιο!

Thomas Tuchel is the only manager to have faced Zinedine Zidane 5+ times and avoid defeat: 2-2 (BVB)

2-2 (BVB)

3-0 (PSG)

2-2 (PSG)

1-1 (Chelsea)

2-0 (Chelsea) Three different clubs and yet to lose to Zizou. pic.twitter.com/lsb0fUDcKs — Squawka Football (@Squawka) May 5, 2021

Τα clean sheets και η πορεία μέχρι την Πόλη

Έπειτα και από τον επαναληπτικό ημιτελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Στάμφορντ Μπριτζ», με τον Μεντί να διατηρεί γι' ακόμα ένα ματς ανέπαφη την εστία του και να πραγματοποιεί επικές αποκρούσεις σε προσπάθειες του Μπενζεμά, η Τσέλσι του Τούχελ συνεχίζει την αξιομνημόνευτη επίδοση στα μετόπισθεν. Σε 24 αναμετρήσεις με τον Γερμανό στον πάγκο, οι «μπλε» έχουν 16 νίκες, 6 ισοπαλίες και μόλις 2 ήττες, έχουν πετύχει 32 τέρματα και έχουν δεχθεί μονάχα 10 γκολ από αντιπάλους τους, καταφέρνοντας να διατηρήσουν 18 clean sheets μέχρι και αυτή τη στιγμή!

Αυτά 18 παιχνίδια με μηδέν παθητικό από την 27η Ιανουαρίου, όταν και έπιασε δουλειά ο Τούχελ στο κλαμπ του Λονδίνου, είναι τουλάχιστον 5 περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε αυτό το χρονικό διάστημα της θητείας του Τούχελ στην Τσέλσι! Μάλιστα, μαζί με την Σίτι, φτάνουν στον μεγάλο τελικό του Champions League έχοντας δεχθεί μόλις τέσσερα τέρματα στην πορεία τους στην διοργάνωση!

Αυτό, κάνει τις δύο φετινές φιναλίστ τις πρώτες ομάδες μετά από την σεζόν 2005-2006 στον κορυφαίο διασυλλογικό θεσμό, με τα λιγότερα τέρματα παθητικό. Τότε, πριν από 15 χρόνια, η Άρσεναλ είχε μετρήσει μόλις 2 γκολ από αντιπάλους της και η Μπαρτσελόνα – που τελικά πήρε και το τρόπαιο – είχε 4 τέρματα παθητικό.

