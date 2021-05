Με κόσμο ο φετινός τελικός του Champions League! (pic)

Τα κρούσματα κορονοϊού στην Τουρκία αυξάνονται καθημερινά και η χώρα έχει μπει σε lockdown, που θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τις 17 Μαΐου. Ωστόσο, όπως φαίνεται αυτό δεν θα σταθεί εμπόδιο στο να διεξαχθεί ο φετινός τελικός στις 29 Μαΐου, του Champions League, με κόσμο στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου «Ατατούρκ» της Κωνσταντινούπολης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους «TIMES» , η UEFA συμφώνησε να μοιράσει από 4.000 εισιτήρια στις δύο φιναλίστ, για τους φιλάθλους της, ενώ ευελπιστεί να γεμίσει το γήπεδο μέχρι και με 25.000 θεατές!

Το «Ατατούρκ» έχει χωρητικότητα 75.415 θεατών και η UEFA θεωρεί ότι μπορεί στον τελικό να χρησιμοποιηθεί μέχρι και το 1/3. Οι άνθρωποι της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τους αρμόδιους στην Τουρκία ώστε να παρακολουθούν την πορεία της κατάστασης με το σενάριο για κόσμο πάντως να συγκεντρώνει πλέον μεγάλες πιθανότητες.

NEW: Man City set to get ticket allocation of more than 4,000 for Champions League final in Istanbul (where, btw the authorities are very confident it will go ahead with 25,000 spectators): https://t.co/7KPewnJW7C

— Martyn Ziegler (@martynziegler) May 5, 2021