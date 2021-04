Ο Ντε Μπρόινε εξήγησε γιατί άφησε το φάουλ στον Μαχρέζ και δικαιώθηκε (vids)

Η Σίτι πραγματοποίησε μεγάλη «απόδραση» από το Παρίσι και με το υπέρ της 2-1 και πλέον απέχει 90 λεπτά από τον μεγάλο τελικό του φετινού Champions League και μάλιστα με πρόκριση εις βάρος της περσινής φιναλίστ.

Ο Ντε Μπρόινε με αρκετή δόση τύχης πέτυχε το πρώτο γκολ στο 64ο λεπτό και στο 71' ενώ η Σίτι είχε κερδίσει φάουλ σε εξαιρετική θέση, το άφησε για τον Μαχρέζ.

«Με ρώτησε αν μπορούσε να το εκτελέσει εκείνος. Του είπα να το πάρει αν όντως το πίστευε και είχε εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Το έκανε και σκόραρε, οπότε ποιος είμαι εγώ να πω κάτι για το φάουλ αυτή τη στιγμή;» ανέφερε ο KdB.

"He asked me if he could take it."

"I said: 'If you believe in yourself take it!'"

"He scored the goal so who am I to say something about that."

