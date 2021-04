Ο Γάλλος χαφ ήταν ξανά παντού. Έτρεχε, πίεζε πολύ ψηλά, όντας μπροστά από τον Ζορζίνιο και δίπλα στον Μάουντ, συνέχιζε αδιάκοπα ακόμα και σε προχωρημένο χρονικά σημείο της αναμέτρησης της Τρίτης και κατέκτησε τον τίτλο του MVP της αναμέτρησης.

Η εμφάνισή του ήταν πραγματικά χάρμα οφθαλμών, ο Τούχελ πρέπει να αισθάνεται... ποδοσφαιρική ευτυχία που έχει έναν τέτοιο παίκτη στην ομάδα του και ο Σεσκ Φάμπρεγας αποθέωσε τον ποδοσφαιριστή των «μπλε» γράφοντας στα social media:

«Πάντα ήταν παίκτης για τα μεγάλα ματς. Αδιαμφισβήτητα. Παίζει... για 2»!

N’golo has always been a big game player. Never doubt him. He plays for 2.

