Heineken: «Μην πίνετε και δημιουργείτε λίγκες» (pic)

Η Heineken είναι εδώ και χρόνια εκ των μεγάλων χορηγών του Champions League και εύλογα ήταν κατά της European Super League, που πλέον είναι παρελθόν πριν καν γίνει παρών. Η γνωστή εταιρεία μπύρας θέλησε να τρολάρει όσους εμπνεύστηκαν την «κλειστή λίγκα» και παραποιώντας το μότο «μην πίνετε και οδηγείτε», έγραψε στα social media. «Μην πίνετε και δημιουργείτε λίγκες», με hashtag «καλύτερα μαζί».

Proud sponsors of the UEFA @ChampionsLeague since 1994. #BetterTogether pic.twitter.com/LPzV3D9bsd

— Heineken® UK (@Heineken_UK) April 21, 2021