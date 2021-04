Ο Όλιβερ Χολτ της Daily Mail, έγραψε στο twitter πως «οι πρώτες ρωγμές αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους... Δυο αγγλικά κλαμπ είναι κοντά στο να χάσουν την ψυχραιμία τους...».

Όπως είχε κυκλοφορήσει το βράδυ της Δευτέρας, οι Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι ήταν οι δύο από το Big-6 που μπήκαν τελευταία στιγμή ως ιδρυτικά στελέχη στην European Super League έπειτα από... προειδοποιήσεις που είχαν δεχθεί για το ενδεχόμενο να μείνουν στην απ' έξω...

Hearing the first cracks may be beginning to appear in the ugly, misshapen edifice of the ESL. Told two English clubs are close to losing their nerve.

