Απίθανος ο άλλοτε μπακ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, νυν τηλεσχολιαστής στο SkySports και συνιδιοκτήτης της Salford City...

Έχοντας βρεθεί το απόγευμα της Κυριακής στο «Ολντ Τράφορντ» για το ματς των «κόκκινων διαβόλων» απέναντι στην Μπέρνλι την στιγμή που ξέσπασε το θέμα της European Super League, μίλησε με σκληρά λόγια και ξέσπασε με συναίσθημα για το ποδόσφαιρο, εκφράζοντας τα αηδιαστικά συναισθήματα που του προκάλεσε ακόμα και η αγαπημένη του ομάδα!

Ο λόγος του είναι απολαυστικός...

«Είμαι οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εδώ και 40 χρόνια, αλλά είμαι αηδιασμένος. Είμαι αηδιασμένος περισσότερο και με τη Λίβερπουλ που έχει μότο το You 'll never walk alone και πως είναι ο σύλλογος των οπαδών...

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που “γεννήθηκε” από εργάτες πριν από 100 χρόνια και τώρα φεύγουν σε μια Λίγκα δίχως ανταγωνισμό όπου δεν υπάρχει υποβιβασμός; Είναι ντροπή, πρέπει να το πολεμήσουμε αυτό που πάει να γίνει... Είναι ξεκάθαρη απλησία αυτό που πάει να γίνει.

Οι ιδιοκτήτες της Λίβερπουλ, της Τσέλσι, της Μάντσεστερ Σίτι δεν έχουν καμία σχέση και επαφή με το αγγλικό ποδόσφαρο. Οι οπαδοί που αγάπησαν και έζησαν για το ποδόσφαιρο εδώ και 100 χρόνια χρειάζονται τώρα να προστασία. Κι εγώ έχω βγάλει πολλά χρήμαα από το ποδόσφαιρο, επένδυσα χρήματα σε ποδοσφαιρική ομάδα, δεν είμαι κατά των χρημάτων, όμως οι αρχές, το ήθος και το δικαίωμα να παίζουν οι ομάδες στο άθλημα, η Λέστερ να πηγαίνει στο Champions League...

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν είναι καν στο Champions League, η Άρσεναλ δεν είναι στο Champions League και είναι και διαλυμένη ως ομάδα, η Τότεναμ δεν είναι στο Champions League, είναι αστείο!

'Ηρθε η ώρα για μια ανεξάρτητη επιτροπή να σταματήσει αυτές τις ομάδες να έχουν την δύναμη, αρκετά!

Στόχος τους είναι η απληστία. Και μπορεί η αντίδρασή μου να είναι γεμάτη συναίσθημα, αλλά λέω να αφαιρέσουν βαθμούς απ' όλες αυτές τις ομάδες, να τις ρίξουν στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας και να τους πάρουν και τα χρήματα! Σοβαρά!

Είναι εγκληματικό απέναντι στους οπαδούς κα το μεγαλύτερο άθλημα στον πλανήτη! Τιμωρήστε τους! Οι ιδιοκτήτες των συλλόγων δεν μιλούν ποτέ! Δεν ακούει ποτέ κανείς τη φωνή τους!

Θα κρυφτούν για μερικές εβδομάδες και θα λένε ότι δεν έχουν καμία σχέση με αυτό! Εν μέσω πανδημίας και οικονομικής κρίσης με ομάδες στην LeagueOne και την LeagueTwo να είναι στα όριά τους και παίκτες να είναι σε αναστολή εργασίες, αυτά τα κλαμπ συζητούν σε διαδικτυακά meetings να φύγουν και να γίνει ακόμα μεγαλύτερη η απληστία»!

Gary Neville is the people's hero right now. Unreal piece of television about the European Super League. pic.twitter.com/ypdQbdQfs7

— Football Tweet (@Football__Tweet) April 18, 2021