Στην αντεπίθεση πέρασε η UEFA, με την πλήρη στήριξη των εθνικών Λιγκών και της FIFA, μετά την αιφνίδια διαρροή της συμφωνίας 12 μεγαθηρίων από Αγγλία, Ισπανία και Ιταλιά για τη σύσταση της κλειστής, Super League.

Η πλευρά της ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας εξέδωσε ανακοίνωση σε σκληρό ύφος, απειλώντας άμεσα τα 12 κλαμπ (Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τσέλσι, Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μίλαν, Γιουβέντους, Ίντερ) με αποβολή τόσο από τις υπόλοιπες διεθνείς διοργανώσεις, αλλά και από τα εθνικά τους πρωταθλήματα, καθώς και τους παίκτες των ομάδων με αποκλεισμό από τις εθνικές τους ομάδες

Την ίδια στιγμή, ευχαρίστησε τους συλλόγους από τις υπόλοιπες χώρες, ιδιαιτέρως από τη γαλλική Ligue 1 και τη Bundesliga, που δεν σιγοντάρουν το πλάνο των υπολοίπων 12 και έστειλε ενωτικό μήνυμα προς όλους τους φορείς, πολιτικούς, αλλά και τους απλούς φιλάθλους, για να ταχθούν έναντι του «κυνικού πρότζεκτ», που αποσκοπεί στα επίμονα συμφέροντα ορισμένων συλλόγων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η UEFA μαζί με την Αγγλική Ομοσπονδία και την Premier League, την ισπανική Ομοσπονδία και τη La Liga, την ιταλική Ομοσπονδία και τη Lega Serie A πληροφορήθηκαν ότι ορισμένες ομάδες από Αγγλία Ισπανία και Ιταλία σχεδιάζουν να ανακοινώσουν τη δημιουργία μιας κλειστής λίγκας, ονόματι Super League.

Σε περίπτωση που αυτό συμβεί, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι όλοι οι παραπάνω φορείς, καθώς και η FIFA και όλα τα μέλη της, θα παραμείνουμε ενωμένοι στις προσπάθειές μας να σταματήσουμε αυτό το κυνικό πρότζεκτ., ένα πρότζεκτ που βασίζεται στο ιδιωτικό συμφέρον λίγων συλλόγων, σε μια εποχή που η κοινωνία μας έχει ανάγκη την αλληλεγγύη περισσότερο από ποτέ.

Θα εξετάσουμε όλα τα δυνατά μέτρα, σε όλα τα επίπεδα, τόσο νομικά όσο και αγωνιστικά, με σκοπό να το αποτρέψουμε να συμβεί. Το ποδόσφαιρο βασίζεται στις ανοιχτές διοργανώσεις και τα αγωνιστικά κριτήρια. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.

Όπως ανακοίνωσε προηγουμένως η FIFA και οι έξι Ομοσπονδίες, οι σύλλογοι που εμπλέκονται θα αποβληθούν από οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση, σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο και οι παίκτες τους ενδέχεται να μην έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούν πια τις εθνικές τους ομάδες.

Ευχαριστούμε όλους τους συλλόγους στις υπόλοιπες χώρες, ειδικά τους γαλλικούς και τους γερμανικούς, που αρνήθηκαν να υπογράψουν σε αυτό το πλάνο. Καλούμε όλους όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, φιλάθλους και πολιτικούς, να μας στηρίξουν στη μάχη κόντρα σε αυτό το πρότζεκτ, αν όντως ανακοινωθεί κι επίσημα. Η επιμονή ορισμένων στο δικό τους συμφέρον έχει κρατήσει πολύ. Αρκετά».

UEFA, the English Football Association, the Premier League, the Royal Spanish Football Federation (RFEF), LaLiga, the Italian Football Federation (FIGC) and Lega Serie A have today released a statement.

Read it in full here:

