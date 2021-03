Όπως γνωστοποίησε η UEFA, αν και η Πορτογαλία έχει βγει από την κόκκινη ζώνη σε ό,τι αφορά τις απαγορεύσεις που ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα δύο παιχνίδια ανάμεσα στην Τσέλσι και την Πόρτο με φόντο τα ημιτελικά του Champions League θα διεξαχθούν στην Ανδαλουσία.

Η Σεβίλλη και το «Σάντσεθ Πιθχουάν» θα φιλοξενήσουν και τα δύο ματς του συγκεκριμένου ζευγαριού σε ακόμα μια αλλαγή που πραγματοποιείται φέτος στον τόπο διεξαγωγής αναμετρήσεων του Champions League ελέω πανδημίας...

OFFICIAL: UEFA have confirmed both legs between Chelsea vs. Porto in the #UCL quarter-final will be played in Sevilla's Ramon Sanchez-Pizjuan Stadium. pic.twitter.com/qiPRTu1pK1

— Squawka News (@SquawkaNews) March 30, 2021