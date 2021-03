Ο αμυντικός Σέρχιο Ράμος άφησε πίσω τους γκολτζήδες Ρονάλντο και Κλόζε! (pics)

Είναι ένας από τους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς στον κόσμο, αλλά έχει ψυχή... επιθετικού. Και, από την στιγμή που εκτελεί τα πέναλτι με τέτοια ακρίβεια (μετράει αισίως 19/19 με την Ρεάλ Μαδρίτης), ο Σέρχιο Ράμος έχει επιδόσεις... γκολτζή και στο Champions League.

Με το πέναλτι – γκολ που σφράγισε την πρόκριση της Βασίλισσας στα προημιτελικά εις βάρος της Αταλάντα, ο Σεβιλιάνος στόπερ έφτασε τα 15 γκολ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, πιάνοντας στη λίστα των αμυντικών τους Ζεράρ Πικέ και Ιβάν Ελγκέρα, όντας μόλις ένα γκολ μακριά από τον Ρομπέρτο Κάρλος, τον πρώτο αμυντικό σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Defenders with most goals in Champions League history:

Roberto Carlos

Sergio Ramos

Gerard Piqué

Iván Helguera

Dani Alves#UCL pic.twitter.com/8s3iZv8EvR

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 16, 2021