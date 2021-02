Λάτσιο – Μπάγερν: MVP ο ιστορικός Λεβαντόφσκι (pic & vid)

Το πιο ιστορικό ορόσημο της μέχρι τώρα ευρωπαϊκής καριέρας του, συνδυάστηκε με άνετη νίκη-πρόωρη πρόκριση και το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι χρειάστηκε μόλις εννέα λεπτά για να σκοράρει κόντρα στη Λάτσιο, να απλοποιήσει την αναμέτρηση για την πρωταθλήτρια Ευρώπης Μπάγερν Μονάχου και να γράψει ιστορία. Με το 72ο τέρμα του στο Champions League, ο Πολωνός «killer» άφησε μια για πάντα πίσω του τον μυθικό Ραούλ και πλέον, είναι ο πρώτος κατά σειρά στο κυνήγι των απόλυτων θρύλων, Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι.

Κάπως έτσι, ονομάστηκε και ο MVP της αναμέτρησης απέναντι στους Λατσιάλι.

The Man of the Match #LAZFCB @lewy_official #UCL pic.twitter.com/Osz6dM4f6W

—FC Bayern English (@FCBayernEN) February 23, 2021