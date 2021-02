Λάτσιο – Μπάγερν: Ο Λεβαντόφσκι ξεπέρασε τον Ραούλ, τρίτος σκόρερ στην ιστορία του Champions League! (vid)

Ιστορικός και πλέον ο Νο1 κατά σειρά κυνηγός των Κριστιάνο Ρονάλντο-Λιονέλ Μέσι στο Champions League. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι συνεχίζει το μυθικό του ταξίδι στα «αστέρια» και χρειάστηκε μόλις 9 λεπτά κόντρα στη Λάτσιο για να «διαγράψει» το ρεκόρ του Ραούλ, που τον κρατούσε για χρόνια στην 3η θέση των σκόρερ της διοργάνωσης.

Μετά από παιδικό λάθος του Μουσάκιο στην άμυνα των Λατσιάλι, ο Πολωνός σούπερ σταρ παραμόνευε και τιμώρησε τον Αργεντίνο, προσπερνώντας τον Ρέινα για το εύκολο 0-1. Έτσι, έφτασε τα 72 γκολ, επίδοση που είναι η 3η κορυφαία όλων των εποχών, πίσω από τα 119 γκολ του Μέσι και τα 134 του CR7.

Robert Lewandowski passes Raul to become the third all-time top goalscorer in the Champions League pic.twitter.com/tRyN3FkgUV

— B/R Football (@brfootball) February 23, 2021