Ο Νεϊμάρ διέγραψε το tweet που ειρωνευόταν την Μπαρτσελόνα για το πέναλτι που κέρδισε (pic & vid)

Ο 28χρονος επιθετικός των Παριζιάνων έσπευσε να σχολιάσει τον τρόπο με τον οποία η Μπαρτσελόνα άνοιξε το σκορ στο «Καμπ Νόου» κόντρα στην ομάδα του.

Η Μπαρτσελόνα έκανε το 1-0 χάρη σε ένα σοβαρό λάθος του Κουρβαζά. Ο Παριζιάνος βρήκε κατα λάθος τον Ντε Γιονγκ και ο Κάιπερς έδειξε αμέσως την άσπρη βούλα! Το VAR συμφώνησε με τον Ολλανδό και ο Λιονέλ Μέσι ευστόχησε στο πέναλτι για το 1-0.

Παρ' όλα αυτά η συγκεκριμένη απόφαση του Κάιπερς δεν βρήκε σύμφωνο τον Νεϊμάρ, ο οποίος την σχολίασε μέσω του προσωπικού του προφίλ στο Twitter, αλλά λίγα δευτερόλεπτα μετά διέγραψε την ανάρτησή του.

Neymar's immediate reaction to the Barcelona penalty. pic.twitter.com/NYudzPRnWB

— ESPN FC (@ESPNFC) February 16, 2021