Θλιβερό αυτογκόλ πέτυχε η Μπαρτσελόνα, που πρώτα προσέφερε φιλοξενία στον καταδικασμένο κακοποιητή, Μπόατενγκ, κι έπειτα «τίμησε» τα θύματα της βίας κατά των γυναικών.

Τόσο νοιάζεται για τις δολοφονημένες γυναίκες η Μπαρτσελόνα, που άνοιξε την αγκαλιά της σε έναν καταδικασμένο κακοποιητή. Ο λόγος για τον Τζερόμ Μπόατενγκ, που πόζαρε χαμογελαστός με τους γνώριμούς του, Χάνσι Φλικ και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, στο προπονητικό κέντρο των Μπλαουγκράνα, όπου θα περάσει τον επόμενο καιρό, ως «μαθητευόμενος» του άλλοτε προπονητή του.

Welcome to the Ciutat Esportiva, Jérôme Boateng! 👋 pic.twitter.com/8IBf3yhbJJ — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 20, 2025

Ο Γερμανός παλαίμαχος βρέθηκε στο Ciutat Esportiva την Παρασκευή, λίγο πριν η Μπάρτσα σκοράρει ένα αξιολύπητο επικοινωνιακό αυτογκόλ. Την επομένη, στην επιστροφή της στο Camp Nou αφιέρωσε - όπως και άλλες ομάδες - το παιχνίδι κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο (4-0) στα θύματα της βίας των ανδρών κατά των γυναικών.

Τήρησε ενός λεπτού σιγή για χάρη τους και εξέδωσε σχετικό μήνυμα στα social media: «Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στη μνήμη όλων εκείνων των δολοφονημένων από ανδρική βία γυναικών για να τιμήσουμε τη Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών».

A minute's silence was held in memory of all those women killed by male violence to mark the International Day for the Elimination of Violence against Women. November 22, 2025

Αυτό που αμέλησε πάντως είναι πως ένας από τους θύτες «όλων αυτών των γυναικών» ήταν και είναι ο άνθρωπος τον οποίο υποδέχθηκε με ενθουσιασμό στο «σπίτι» της.

Μπόατενγκ: Η καταδίκη, η αυτοκτονία της συντρόφου του και οι κατηγορίες της μητέρας του

Ο Τζερόμ Μπόατενγκ το 2021 κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε από τη Δικαιοσύνη στη Γερμανία για την κακοποίηση της τότε συντρόφου του, Σερίν Σένλερ. «Με δάγκωνε, έφτυνε το αίμα μου στο πρόσωπό μου και με χτυπήσει στο στομάχι τόσο δυνατά που δεν μπορούσα να αναπνεύσω», είχε αναφέρει στην κατάθεσή της η Γερμανίδα, παραθέτοντας φωτογραφίες του χτυπημένου κορμιού της.

Και δεν ήταν η μόνη που είχε υποφέρει από τη... ματσίλα του παλαίμαχου στόπερ. Το ίδιο έτος, η Κάσια Λέναρντ, άλλοτε σύντροφός του, βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της. Αυτοκτόνησε λίγες ημέρες αφού ο Μπόατενγκ τη χώρισε και την κατηγόρησε δημόσια για εκβιασμό, μιλώντας με απόλυτα απαξιωτικό τρόπο για εκείνη.

Rest In Peace Kasia Lenhardt https://t.co/ZYWWaGTGZy — COPA90 (@Copa90) February 2, 2024

Ο ίδιος ο Γερμανός έχει απαρνηθεί κάθε σχετική με κακοποίηση και βία κατά των γυναικών κατηγορία, ωστόσο μέχρι και η ίδια του η μητέρα έχει διαφορετική άποψη. Μετά την αυτοκτονία της Λέναρντ δεν δίστασε να πάρει το μέρος κάθε γυναίκας της οποίας τη ζωή είχε μετατρέψει σε κόλαση ο γιος της.

«Για χρόνια, ο γιος μου κακοποιεί γυναίκες ψυχολογικά και σωματικά. Τώρα η Κάσια έβαλε τέλςο στη ζωή της και ακόμα αρνείται να υποστεί τις επιπτώσεις της συμπεριφοράς του», είχε δηλώσει.

Οι οπαδοί της Μπάγερν... έδιωξαν τον Μπόατενγκ

Ο Ζερόμ Μπόατενγκ πάντως ουσιαστικά κατέληξε στη Βαρκελώνη, φεύγοντας άρον άρον από την ομάδα με την οποία συνδέθηκε περισσότερο από κάθε άλλη, την Μπάγερν.

Πριν λίγο καιρό, οι Βαυαροί προσέφεραν στον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2014 μια αντίστοιχη προπονητική... υποτροφία, ωστόσο αυτή τους η απόφαση προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Οι οπαδοί της Μπάγερν γέμισαν την Allianz Arena με σχετικά πανό. «Όποιος δίνει χώρο στον κακοποιητή, φέρει και την ενοχή του - Μπόατενγκ, γ@μ!σ0υ» και «Δεν έχουμε θέσεις για γουρούνια και κακοποιητές στον σύλλογό μας», ήταν μόνο μερικά από τα μηνύματα που εν τέλει ανάγκασαν την Μπάγερν να κλείσει την πόρτα στον Μπόατενγκ.

The Südkurve protesting against Jérôme Boateng returning to the club



'Whoever gives the perpetrator space bears his guilt - Boateng, pi*s off!'



'No place for character pigs in our club. No more place for Boateng'



'No stage/platform for perpetrators. Pi*s off Boateng!'



📸… pic.twitter.com/ShKFN8PL9b — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 18, 2025

Οι Γερμανοί φίλαθλοι ύψωσαν τη φωνή και τις γροθιές τους, την ώρα που η Μπαρτσελόνα φρόντιζε να αυτοαναιρεθεί με θλιβερό τρόπο.