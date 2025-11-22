Στην επιστροφή της στο ανακαινισμένο «Καμπ Νόου» μετά από 910 ημέρες, η Μπαρτσελόνα γιόρτασε τα εγκαίνια με τεσσάρα και παράσταση επί της Μπιλμπάο (4-0) μπροστά στον κόσμο της.

Ήταν ένα ματς που είχε κυκλωθεί με κόκκινο μαρκαδόρο στο Μπλαουγκράνα ημερολόγιο. Ήταν ένας αγώνας που σηματοδοτούσε τη νέα εποχή. Μετά από 910 ημέρες εξαντλητικής υπομονής, το ανακαινισμένο «Καμπ Νόου» άνοιξε ξανά τις πύλες του για να υποδεχτεί τη δική του «βασίλισσα», Μπαρτσελόνα. Κι εκείνη συνδύασε τη γιορτή των εγκαινίων... με πάρτι στο χορτάρι! Με προσκεκλημένη την Αθλέτικ Μπιλμπάο του Βαλβέρδε, η Μπαρτσελόνα πήρε ξεκούραστη νίκη με 4-0 μπροστά στους 45 χιλιάδες οπαδούς της κι έπιασε προσωρινά τη Ρεάλ στην κορυφή της La Liga.

Η Μπαρτσελόνα μπήκε πολύ ορεξάτη στον αγώνα και ευτύχησε να προηγηθεί στην πρώτη ουσιαστική ευκαιρία, όταν ο Λεβαντόφσκι πάτησε περιοχή και εκτέλεσε τον Ουνάι Σιμόν στην κλειστή του γωνία για το 1-0 μόλις στο 4΄. Με καύσιμο το... γλέντι του κόσμου στις εξέδρες, οι Μπλαουγκράνα είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων και άγγιξαν το 2-0 στο 20΄σε διπλή χαμένη ευκαιρία, όταν ο Ουνάι Σιμόν σε πρώτο χρόνο νίκησε τον Λόπεθ με τα πόδια και στην επαναφορά ο Όλμο σημάδεψε άστοχα.

Καθώς τα λεπτά κυλούσαν η Μπιλμπάο κέρδισε μέτρα κι αυτοπεποίθηση στο γήπεδο, όμως στο ντεμαράζ ευκαιριών της μεταξύ 36΄-41΄ο Ζοάν Γκαρθία νίκησε τον Λόπεθ από κοντά, ενώ Γουίλιαμς και Γκόμεθ σημάδεψαν άστοχα από πλεονεκτική θέση. Κι αφού το 1-1 δεν έγινε ποτέ, η Μπαρτσελόνα τιμώρησε τους Βάσκους στο 45+2΄όταν έπειτα από έξοχη μπαλιά του Γιαμάλ με το εξωτερικό, ο Φεράν Τόρες νίκησε τον Ουνάι Σιμόν στο τετ-α-τετ για το 2-0.

Επιστροφή με γκολ και νεύρα στο..... κόκκινο

Όπως τελείωσε μάλιστα το πρώτο μέρος, έτσι άρχισε το δεύτερο: Με γκολ για τη Μπαρτσελόνα! Οι γηπεδούχοι έκρυψαν τη μπάλα με τριγωνάκι και ο Φερμίν Λόπεθ από θέση βολής κλείδωσε τη νίκη των Καταλανών στο 48΄. Με τα νεύρα στο...κόκκινο η Μπιλμπάο έμεινε με δέκα παίκτες 54΄, όταν ο Σανθέτ αντίκρισε απευθείας κόκκινη για κλωτσιά στο... ψαχνό και η Μπάρτσα έριξε κατόπιν ταχύτητα, ροκανίζοντας τον χρόνο.

Δυο ευκαιρίες των Μπερενγκέρ και Βίβιαν δεν κατάφεραν να προσφέρουν το γκολ της τιμής στη Μπιλμπάο, η οποία στο 84΄δέχθηκε και μια τελευταία «μαχαιριά», όταν έπειτα από εξαιρετική κάθετη του Γιαμάλ στην πλάτη της άμυνας ο Φεράν Τόρες πλάσαρε υπέροχα και διαμόρφωσε το τελικό 4-0 μετά την παρέμβαση του VAR.

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Ζοάν Γκαρθία, Μπαλντέ (46΄Αραούχο), Ζεράρ Μαρτίν, Κουμπαρσί, Κουντέ, Έρικ Γκαρθία (74΄Μπερνάλ), Ντάνι Όλμο (81΄Ραφίνια), Φερμίν Λόπεθ (64΄Κασάδο), Φεράν Τόρες, Λαμίν Γιαμάλ, Λεβαντόφσκι (64΄Φερνάντεθ)

Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ερνέστο Βαλβέρδε): Ουνάι Σιμόν, Γκοροσάμπελ, Βίβιαν, Λαπόρτ, Μπερσίτσε, Ρουίθ ντε Γαλατέρα (55΄Ρέγο), Χαουρεγιθάρ (68΄Βέσγκα), Μπερενγκέρ (68΄Μπόιρο), Σανθέτ, Νίκο Γουίλιαμς (56΄Ναβάρο), Γκόμεθ (56΄Γκουρουθέτα)

