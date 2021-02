Γκριεζμάν: «Να απολαμβάνουμε όλοι τον Μπαπέ, είναι στο επίπεδο Μέσι, Κριστιάνο» (pic)

Ο Κιλιάν Μπαπέ έκανε «όργια» στην μεγάλη νίκη της Παρί επί της Μπαρτσελόνα στο Καμπ Νου, σκοράροντας τρεις φορές στο εμφατικό 1-4. Ο σημερινός αντίπαλος αλλά συμπατριώτης και συμπαίκτης στην Εθνική Γαλλίας, Αντουάν Γκριεζμάν μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον ηγέτη της Παρί τονίζοντας τα εξής: «Όλοι μας πρέπει να απολαμβάνουμε τον Κιλιάν Μπαπέ. Η Παρί έχει έναν παίκτη, που είναι στο επίπεδο του Μέσι και του Κριστιάνο Ρονάλντο».

Antoine Griezmann: "We all need to enjoy Kylian (Mbappé), because PSG have a player who will be of the class of Leo (Messi) & Cristiano." (RMC)

— Get French Football News (@GFFN) February 16, 2021