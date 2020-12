Κλοπ: «Νόμιζα ότι το VAR είναι καλή ιδέα αλλά τώρα δεν είμαι τόσο σίγουρος» (vid)

Η Λίβερπουλ δεν κατάφερε να φύγει με το τρίποντο από την έδρα της Μίντιλαντ, καθώς οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1. Σε ένα ματς όπου οι Ντρέιερ και Μιναμίνο είχαν ακυρωθέν γκολ, μετά από χρήση VAR κι έτσι το 1-1 παρέμεινε μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα.

Ο Γιούργκεν Κλοπ, μετά το τέλος του αγώνα εξέφρασε τα παράπονα του σχετικά με το VAR, τονίζοντας πως πλέον δεν γνωρίζει εάν η τεχνολογία βοηθάει το ποδόσφαιρο.

«Χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να εξεταστεί η φάση. Περίπου 3-4 και με το κρύο που επικρατούσε ήταν δύσκολο για τους παίκτες. Μπορώ να ακούω ήδη από τον κόσμο ότι "Ω Θεέ μου πάλι μιλάει για το VAR" αλλά, ναι, χρειάστηκε χρόνος για να παρθούν αποφάσεις στο κρύο. Αυτό δεν βοήθησε.

Ημουν από αυτούς που έλεγε ότι η χρήση VAR είναι καλή ιδέα. Αλλά τώρα για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι τόσο σίγουρος αν θα το ξαναπώ. Ωστόσο, πλέον έχουμε την τεχνολογία και θα πρέπει να συμβιβαστούμε με αυτό», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γερμανός τεχνικός.

Klopp on VAR:

I used to be one of the people who said VAR was a good idea, I'm really not sure if I would say that again.

But now we have it and we have to deal with it. pic.twitter.com/1OziC5Ymfl

— This Is Anfield (@thisisanfield) December 9, 2020