Ρεάλ Μαδρίτης – Γκλάντμπαχ: Οι Γερμανοί περιμένουν πάνω από ένα τάμπλετ να μάθουν αν προκρίνονται (pics & vid)

Το πιο τέλειο ποδοσφαιρικό στιγμιότυπο διαδραματίστηκε στη Μαδρίτη. Το Ρεάλ-Γκλάντμπαχ έληξε νωρίτερα από το Ιντερ-Σαχτάρ. Οι Μαδριλένοι πήραν την 1η θέση στον 2ο όμιλο, αλλά οι Γερμανοί που ήταν 2οι, περίμεναν να λήξει το άλλο ματς. Μαζεύτηκαν αρχικά πάνω από ένα κινητό και έπειτα από ένα τάμπλετ. Και με το που πιστοποιήθηκε το 0-0 στο Μιλάνο, ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς για την πρώτη παρουσία τους στους “16” από τότε που υπάρχει το Champions League.

Gladbach qualify out of the #UCL Groups for the first time in this format in their history! pic.twitter.com/b1iDBwlB1y

— M•A•J (@Ultra_Suristic) December 9, 2020