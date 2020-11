Κούμαν σε Λουτσέσκου: «Ο Πικέ θα μείνει έξω για 4-5 μήνες»!

Ο κόουτς των «μπλαουγκράνα», σύμφωνα με το Movistar και έναν διάλογο που έπιασε η κάμερα ανάμεσα στον τεχνικό της Μπαρτσελόνα και τον Μιρτσέα Λουτσέσκου στο ματς με την Ντιναμό στο Κίεβο, φέρεται να αποκάλυψε πόσο θα λείψει ο Πικέ.

«Περίπου 4-5 μήνες...» ήταν τα λεγόμενα του Κούμαν βάσει του τηλεοπτικού δικτύου της Ισπανίας από το στιγμιότυπο που παρουσίασε με τους δύο προπονητές, το βράδυ της Τρίτης...

Koeman revealed to Mircea Lucescu (Kyiv manager) in a conversation picked up by Movistar Liga de Campeones cameras that Piqué will be out for 4-5 months. pic.twitter.com/9csZ7v1pey

