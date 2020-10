Κοιτάζεις το σκορ και σου φαίνεται αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Τετέ (29'), Βαράν (αυτογκόλ 33') και Σόλομον (42') υπέγραψαν το 0-3 για τη Σαχτάρ στη Μαδρίτη. Της το είχε ξανακάνει και η Μπάγερν τον Φεβρουάριο του 2000, αλλά εκείνη ήταν η Μπάγερν και το σκορ ήταν 1-3. Αυτή τώρα είναι η Σαχτάρ των 10 απουσιών εξαιτίας κορονοϊού και οι Μερένγκες δεν έχουν καν σκοράρει.

3 - Real Madrid have conceded three first half goals in a Champions League match for the first time since September 2005 vs Lyon, while this is the first time it has happened at home in the competition since February 2000 vs Bayern Munich. Shocker. pic.twitter.com/B5gCvaaDGF

