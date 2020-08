ΠΑΟΚ: Αναφορά της FIFA σε Τζόλη (pic)

Ο νεαρός επιθετικός του ΠΑΟΚ ήταν εξαιρετικός στο ματς με τη Μπεσίκτας καθώς πέτυχε 2 γκολ και έκανε την ασίστ στο 3-1, οδηγώντας του Θεσσαλονικείς στη μεγάλη νίκη-πρόκριση. Στην εμφάνιση αυτή έκανε αναφορά και η FIFA μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο twitter. Αρχικά έγραψε πως στις 21:00 (22:00 Ελλάδας), έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε Ευρωπαϊκά Κύπελλα και στις 21:30 είχε ήδη πετύχει δύο γκολ και μία ασίστ, ενώ έκλεισε το τιτίβισμα με αναφορά στη νίκη του ΠΑΟΚ, αλλά και στο πόσο μεγάλο ταλέντο είναι ο Τζόλης, που θυμίζουμε πως έγινε ο τρίτος πιο νέος παίκτης του «δικεφάλου του βορρά» που σκοράρει σε Ευρωπαϊκή διοργάνωση.

9pm in Thessaloniki: Christos Tzolis makes his 1st appearance in European competition

9:30pm: The 18-year-old has registered 2 goals & 1 assist

@PAOK_FC ultimately win 3-1 in #UCL qualifying. Tzolis is some prospect pic.twitter.com/Mh4It5GSnI

