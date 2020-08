Για την ακρίβεια έγινε ο τρίτος νεότερος σκόρερ στην ευρωπαϊκή ιστορία των «ασπρόμαυρων».

Η λίστα με τους νεότερους σκόρερ για τον ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελλα:

1. Στέλιος Πόζογλου, 17 χρ., 11 μηνών, ΠΑΟΚ – ΑΖ Αλκμάαρ 2-2 (12–12–2013)

2. Δημήτρης Σαλπιγγίδης, 18 χρ., 1μήνα, ΠΑΟΚ – Λοκομοτίβ Τιφλίδας 2-0 (30–09–1999)

3. Χρήστος Τζόλης 18 χρ., 6 μηνών, ΠΑΟΚ – Μπεσίκτας (25-08-2020)

4. Δημήτρης Πέλκας, 18 χρ., 10 μηνών, ΠΑΟΚ – Μπνέι Γιεχούντα 4-1 (09–08–2012)

5. Γιώργος Κούδας, 18 χρ., 10 μηνών, ΠΑΟΚ – Βίνερ 2-1 (15–09–1965).

First game in european competition✔️

First attempt in european competition✔️

First goal in european competition✔️#Tzolis #PAOKBES #UCL pic.twitter.com/ZN0QngWk4n

— PAOK FC (@PAOK_FC) August 25, 2020